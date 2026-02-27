El horóscopo chino revela para este sábado 28 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 28 de febrero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 28 de febrero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el sábado comienza con una sensación de alivio después de una semana intensa. Durante la mañana aprovechas para ordenar pendientes personales que habías postergado. En el mediodía surge una conversación interesante que te abre nuevas perspectivas. La tarde favorece encuentros sociales o planes improvisados. Cierras el día con mente activa y ánimo ligero
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada inicia tranquila y productiva. En la mañana avanzas en algo práctico que te da satisfacción inmediata. A mitad del día decides descansar sin culpa. La tarde trae estabilidad emocional y sensación de orden. Terminas el sábado con serenidad y equilibrio
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día arranca con ganas de movimiento y actividad. Durante la mañana buscas experiencias nuevas o un plan diferente. En el mediodía podría surgir un pequeño desacuerdo que se resuelve si bajas el tono. La tarde te devuelve entusiasmo y conexión auténtica. Cierras la jornada con energía renovada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el sábado comienza con deseo de calma y armonía. En la mañana te rodeas de personas que transmiten paz. A mitad del día eliges actividades que nutren tu bienestar emocional. La tarde favorece momentos íntimos y conversaciones sinceras. Terminas el día con el corazón tranquilo
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana despierta tu impulso por organizar algo a tu manera. Durante el mediodía lideras un plan o propones una idea que entusiasma a otros. La tarde puede traer un pequeño reto logístico que resuelves con firmeza. Al anochecer sientes que tu iniciativa marcó el ritmo del día
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día inicia con necesidad de introspección. En la mañana prefieres espacios tranquilos para recargar energía. A mitad del día reflexionas sobre una decisión futura. La tarde trae claridad mental y sensación de control interno. Cierras el sábado con equilibrio y discreta satisfacción
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el sábado arranca con entusiasmo y ganas de salir o moverte. Durante la mañana buscas actividad física o un plan dinámico. En el mediodía conectas con alguien que comparte tu energía. La tarde favorece aventuras espontáneas. Terminas el día con sensación de libertad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana comienza con sensibilidad creativa. En el mediodía te dedicas a algo artístico o relajante. La tarde trae apoyo emocional de alguien cercano. Al caer la noche sientes comprensión y contención. Cierras el sábado con el ánimo reconfortado
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día inicia con chispa y buen humor. Durante la mañana resuelves algo pendiente casi sin esfuerzo. A mitad del día surge un plan inesperado que aceptas con entusiasmo. La tarde se mueve entre risas y dinamismo. Terminas el sábado con satisfacción y mente activa
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana se presenta organizada incluso en descanso. En el mediodía decides adelantar algo que te dará tranquilidad la próxima semana. La tarde te permite relajarte sin perder estructura. Cierras el día con sensación de deber cumplido y orden personal
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el sábado comienza con necesidad de conexión genuina. Durante la mañana priorizas tiempo con personas de confianza. En el mediodía resuelves una pequeña tensión con honestidad. La tarde fortalece lazos importantes. Terminas la jornada sintiéndote acompañado y comprendido
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana arranca con deseo de confort y bienestar. En el mediodía disfrutas de placeres sencillos que elevan tu ánimo. La tarde favorece organización práctica del hogar o asuntos personales. Cierras el sábado con sensación de estabilidad y disfrute equilibrado