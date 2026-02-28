HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 1 de marzo, día del Perro de Madera Yang.

Signo regente: Perro

Perro Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Tigre, Caballo, Conejo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: defender causas justas, iniciar proyectos éticos, reuniones familiares, actividad física al aire libre, planificación solidaria

defender causas justas, iniciar proyectos éticos, reuniones familiares, actividad física al aire libre, planificación solidaria Actividades a evitar: discusiones por orgullo, posturas inflexibles, promesas que no puedan cumplirse, decisiones tomadas desde la ira

Horóscopo chino: la energía del Perro de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang combina idealismo con acción decidida. La Madera Yang impulsa crecimiento, expansión y firmeza en principios, mientras que el Perro fortalece la lealtad, el sentido de justicia y la necesidad de actuar con coherencia. Es un día para tomar postura, defender valores y avanzar con honestidad. La energía favorece iniciativas solidarias y proyectos que busquen estabilidad a largo plazo. Sin embargo, puede haber tendencia a la rigidez o a discutir por convicciones muy firmes. Bien canalizada, esta vibración permite consolidar relaciones basadas en confianza y respeto.

