El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 1 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 1 de marzo, día del Perro de Madera Yang
¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Perro
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: defender causas justas, iniciar proyectos éticos, reuniones familiares, actividad física al aire libre, planificación solidaria
- Actividades a evitar: discusiones por orgullo, posturas inflexibles, promesas que no puedan cumplirse, decisiones tomadas desde la ira
Horóscopo chino: la energía del Perro de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang combina idealismo con acción decidida. La Madera Yang impulsa crecimiento, expansión y firmeza en principios, mientras que el Perro fortalece la lealtad, el sentido de justicia y la necesidad de actuar con coherencia. Es un día para tomar postura, defender valores y avanzar con honestidad. La energía favorece iniciativas solidarias y proyectos que busquen estabilidad a largo plazo. Sin embargo, puede haber tendencia a la rigidez o a discutir por convicciones muy firmes. Bien canalizada, esta vibración permite consolidar relaciones basadas en confianza y respeto.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día favorece acuerdos honestos y conversaciones claras. La Madera Yang impulsa decisiones firmes en lo profesional. Es un buen momento para organizar proyectos en equipo. Conviene evitar discusiones por diferencias ideológicas. La jornada puede traer estabilidad si actúas con coherencia
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del Perro fortalece compromiso y responsabilidad. La Madera Yang favorece crecimiento estructurado. Es un buen día para asumir tareas importantes. Conviene actuar con flexibilidad ante opiniones distintas. La jornada puede ser productiva y estable. La constancia será recompensada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la compatibilidad impulsa entusiasmo y acción decidida. La Madera Yang fortalece liderazgo y valentía. Es un excelente momento para iniciar proyectos personales. Conviene actuar con claridad y honestidad. La jornada favorece avances firmes. La iniciativa traerá resultados positivos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la compatibilidad aporta armonía y crecimiento emocional. La Madera Yang impulsa proyectos a largo plazo. Es un buen día para fortalecer vínculos personales. Conviene expresar ideas con serenidad. La jornada puede traer estabilidad afectiva. La diplomacia será clave
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la incompatibilidad sugiere prudencia en discusiones. La Madera Yang puede intensificar diferencias de criterio. Conviene evitar confrontaciones directas. Es mejor actuar con moderación y estrategia. La jornada exige equilibrio emocional. La paciencia evitará tensiones
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día favorece decisiones basadas en principios firmes. La Madera Yang impulsa claridad estratégica. Es un buen momento para avanzar en proyectos estructurados. Conviene evitar desconfianza excesiva. La jornada puede traer estabilidad. La coherencia será tu fortaleza
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la compatibilidad potencia entusiasmo y expansión. La Madera Yang impulsa movimiento y crecimiento. Es un excelente día para actividades al aire libre o decisiones laborales importantes. Conviene actuar con responsabilidad. La jornada favorece avances significativos. La acción consciente traerá éxito
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día favorece estabilidad emocional si mantienes serenidad. La Madera Yang impulsa crecimiento personal. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es un buen momento para organizar metas futuras. La jornada puede ser equilibrada. La prudencia será beneficiosa
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía puede generar cierta tensión competitiva. La Madera Yang exige coherencia en acciones y palabras. Conviene evitar ironías o provocaciones. Es mejor actuar con inteligencia estratégica. La jornada requiere diplomacia. La moderación será clave
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día favorece organización basada en valores firmes. La Madera Yang impulsa planificación a largo plazo. Es un buen momento para ordenar proyectos. Conviene actuar con claridad y responsabilidad. La jornada puede traer estabilidad profesional. La disciplina será recompensada
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): al ser el signo regente, la energía se siente intensa y afirmativa. La Madera Yang potencia liderazgo y convicciones firmes. Es un día ideal para defender ideas o iniciar proyectos personales. Conviene evitar rigidez excesiva. La jornada favorece avances sólidos. La honestidad será tu mayor fortaleza
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día favorece vínculos sinceros y proyectos compartidos. La Madera Yang impulsa crecimiento estable. Es un buen momento para fortalecer relaciones familiares. Conviene actuar con claridad emocional. La jornada puede resultar armoniosa. La lealtad será recompensada