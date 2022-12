►TE PUEDE INTERESAR: Se viralizan fotos de Lali en micro-bikini y revienta Instagram

fernanda callejon mirtha legrand 1.jpg Locura por el look de María Fernanda Callejón en la mesa de Mirtha Legrand.

Súper enamorada, la actriz confirmó su romance con Fernando Gamboa, aunque lo cierto es que fue su espectacular look el que se robó toda la atención de sus seguidores.

Para la ocasión, María Fernanda Callejón eligió un "slip dress" de seda color hielo, con espalda totalmente descubierta y compartió las fotos en su cuenta de Instagram. Además de recibir cientos de elogios sus fans se mostraron de lo más impactados "no llevas ropa interior ¿no?", preguntaron al ver su outfit completo.

maria fernanda callejon mirtha legrand 2.jpg

Revienta la red con la foto más infernal de Flavia Palmiero en colaless

Otra famosa que sigue demostrando que a sus 56 años está más explosiva que nunca es Flavia Palmiero. La ex conductora no teme a la hora de mostrar su figura al natural publicando fotos sin retoques ni photoshop y esta vez no fue la excepción.

Siempre activa en las redes sociales, Flavia Palmiero sigue con la promoción de su marca de bikinis y trajes de baño y ahora ha causado sensación con sus diseños al rojo vivo.

flavia palmiero colorada 1.jpg

Flavia Palmiero lanzó una línea de enterizas y micro-bikinis coloradas súper sexys y como siempre fue la encargada de modelarlas y mostrarlas sin anestesia.

Las fotos no solo enloquecieron a sus fans sino que despertaron toda una lluvia de comentarios de lo más picantes. "Uf la rompes toda", "Bella y natural", "Siempre la más bomba", escribieron enloquecidos.

