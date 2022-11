La actriz que hace poco confirmó su romance con Fernando Gamboa, se grabó en bikini mostrando sus curvas al natural sin nada de filtros ni photoshop y luciendo una micro-bikini estampada súper sexy.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClexgULPVLQ%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF1oGwH7GQPyT5lxwHUedWMEcHVRaYVjwtYZCnhbeaoIZC5YHXSKBttvgly7jAOcZCudboHYqrQk6g03YXeYdBamSiyHxNNDrPpSZCHOUFiofEBKaRZCZAjqfhVUPJzybqszBgZAyfvn7bgMGDkvs14dSdSWWsEGUPwQ7ekZCmBOhDIazr6YdkMZD View this post on Instagram A post shared by Fer Callejon (@fercallejon)

"Qué lomazo Fer", "Qué bien una mujer real", "Una bomba total", fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores enloquecidos con el cuerpazo de María Fernanda Callejón.

►TE PUEDE INTERESAR: Se viralizan fotos de Lali en micro-bikini y revienta Instagram

Revienta la red con la foto más infernal de Flavia Palmiero en colaless

Otra famosa que sigue demostrando que a sus 56 años está más explosiva que nunca es Flavia Palmiero. La ex conductora no teme a la hora de mostrar su figura al natural publicando fotos sin retoques ni photoshop y esta vez no fue la excepción.

Siempre activa en las redes sociales, Flavia Palmiero sigue con la promoción de su marca de bikinis y trajes de baño y ahora ha causado sensación con sus diseños al rojo vivo.

Flavia Palmiero lanzó una línea de enterizas y micro-bikinis coloradas súper sexys y como siempre fue la encargada de modelarlas y mostrarlas sin anestesia.

flavia palmiero colorada 1.jpg

Las fotos no solo enloquecieron a sus fans sino que despertaron toda una lluvia de comentarios de lo más picantes. "Uf la rompes toda", "Bella y natural", "Siempre la más bomba", escribieron enloquecidos.

►TE PUEDE INTERESAR: "Soy la figurita fácil del mundial", Florencia Peña se puso la camiseta, mostró el hilito y reventó Instagram

Flavia Palmiero paralizó Cannes

Acompañando a su pareja, Flavia Palmiero recorrió la alfombra roja del festival más glamoroso junto a figuras como Anne Hathaway, Julia Roberts, Kaia Gerber, Kristen Stewart, Tom Cruise y hasta Charlotte Casiragui y la princesa Charlene de Mónaco.

Para la ocasión, Flavia Palmiero lució dos espectaculares vestidos del argentino Gabriel Lage quien hace algunas semanas fue elegido por la Reina Letizia para vestirla en una cena de gala para el émir de Qatar y su mujer.

Posando con su diseño floral rosa polvo de un solo hombro,Flavia compartió fotos de su experiencia y losfollowers estallaron en elogios. "¿Wow, en serio te pusiste eso?", "Qué lujo", "Espectacular que elegante que estás", "¡Preciosa!", escribieron.