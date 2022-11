Para su posteo, Nati Jota lució un short negro con una camisa corta y corbata negra súper sexy muy similar al atuendo que llevó Britney Spears en su video Baby One More Time.

nati jota camisa.jpg Nati Jota se puso uniforme a lo "Britney" y le dijeron de todo.

Como siempre, los fans no se lo dejaron pasar y no tardaron en llenarla de comentarios, elogios y likes. "Uff sos Britney Spears", "¡Natuti ese look!", "El mejor outfit", escribieron fascinados con su explosivo atuendo.

El beso de Nati Jota y Nico Occhiato

Junto a sus compañeros de Nadie Dice Nada de Luzu TV, Nati Jota se presentó por tercera vez en el Gran Rex con localidades agotadas aunque fue su beso con Nico Occhiato el que se robó todas las miradas.

Si bien se trataría de parte de un sketch dentro del show, lo cierto es que la foto del beso de la pareja se viraliizó en minutos y los followers estallaron en comentarios en las redes sociales.

nati jota nico occhiato.jpg La tremenda foto de Nati Jota a los besos con Nico Occhiato.

"Se te dio Natuti", escribieron los integrantes de Nadie dice Nada junto al video que la misma Nati Jota publicó en sus redes y que ya lleva miles de vistas. ¿Nace un romance?

Nati Jota arrasó en el debate de Gran Hermano 2022

revolucionó el debate de Gran Hermano 2022 con su look. La joven que no teme publicar fotos cargadas de sensualidad forma parte de los panelistas encargados de analizar todo lo que sucede en la casa más famosa del país compartiendo programa con Sol Pérez, entre otras.

Desde que arrancó el programa, las diosas han sorprendido con atuendos de lo más explosivos y anoche no fue la excepción.

nati jota shorts sol perez.jpg Nati Jota se puso los shortcitos más ajustados y le hizo competencia a Sol Pérez.

Luego de que Sol Pérez arrasará con unos sensuales shorts color fucsia, Nati Jota siguió su ejemplo y lució unos infernales shorts negros de cuero que dejaban a la vista sus tonificadas piernas.

La influencer los combinó con crop top negro, campera al tono y sandalias anudadas mientras que Sol Pérez optó por un conjunto blanco protagonizando un verdadero duelo de estilo.

Sol-Perez-look-Gran-Hermano2.jpg

Nati Jota arrasó el fin de semana

Nati Jota volvió a correr una maratón y como siempre, compartió todos los preparativos con sus seguidores.

Desde hace algunos meses, Nati Jota se ha convertido en toda una runner y fanática del fitness corriendo incluso en maratones internaciones como una de sus últimas carreras en Colombia.

Este fin de semana, Nati Jota volvió a correr y horas antes enloqueció a sus seguidores con una postal en look deportivo súper picante.

"Unos mimos antes de los 5K. Por cierto lindo día para correr", escribió Nati Jota junto a la postal que tomó desde un centro de estética y que encendió el sábado.

nati jota shorts antes de correr.webp

