carmen barbieri bikini 2.jpg Salió a la luz una foto de Carmen Barbieri en bikini sin photoshop y es impactante

“¡¡Esa soy yo!!”, dijo Carmen Barbieri divertida al ver las fotos en las que incluso se animó a un topless infartante. "Soy 20 kilos atrrás", siguió divertida y sin tapujos.

“Anda en tetas Carmen, ella no tiene drama” sumó Pampito impactado con la osada producción de Carmen Barbieri en traje de baño. "No me hagan llorar... Estefi un poroto al lado mío”, siguió Carmen Barbieri orgullosa de las curvas de su juventud.

Carmen Barbieri letal con Wanda Nara

Tras sus vacaciones en Ibiza, y su vuelta a París, la top armó las valijas y viajó a Miami junto a Zaira Nara y su estilista Kenny Palacios.

Siempre atenta a sus negocios, Wanda Nara inauguró un nuevo local de su marca de maquillaje en un exclusivo shopping de Miami y desde allí la top arrasó con el glamoroso look que eligió para la ocasión.

wanda nara miami 2.webp

Al ver las imágenes de la inauguración del local, Carmen Barbieri no se guardó nada y lanzó un tremendo comentario sobre Wanda Nara.

“Está embarazada”, afirmó Carmen. Y se desató un debate en Mañanísima. “Nunca fue flaca”, agregó Carmen Barbieri sobre la figura de Wanda Nara.

carmen wanda nara 1.webp

