Junto a una imagen posando con una babucha verde y top blanco súper canchero, Melody Luz confesó que no llevó corpiños a su viaje.

melody luz sin corpiño.jpg La foto de Melody Luz sin corpiño que paralizó Sevilla.

"Al viaje no me llevé corpiños pero si mis carteras", escribió Melody Luz junto a la foto que inmediatament se llenó de elogios, like sy hasta comentarios de famosas como su cuñada Charlotte Caniggia. "Potra" escribió la morocha.

Melody Luz paralizó el Mercado de San Miguel

Tras recorrer Milán y Amsterdam, Melody Luz y Alex Caniggia llegaron a Madrid y visitaron algunos de sus sitios más icónicos y populares.

Fanáticos de la buena gastronomía, Melody Luz y Alex eligieron el mercado de San Miguel para probar algunos platos típicos y desde allí mostraron los looks que eligieron para la ocasión.

melody luz madrid.jpg Melody Luz explotó Madrid y paralizó el mercado central con su look

De negro y combinados, la pareja se mostró súper enamorada y Melody Luz sorprendió con el jumpsuit estilo biker que eligió para la ocasión. "Llenandonos la pancita como siempre", escribieron divertidos.

Melody Luz paralizó Milán

Melody Luz deslumbró a todos los habitantes de la ciudad y a los turistas,

Vestida de rosa, Melody Luz atrajo miradas con su minifalda rosa y un saco muy cortito que mostraron toda su figura. Junto con ella, Álex Caniggia se mostró con una remera del mismo color.

Melody Luz y Álex Caniggia se encuentran paseando por Europa y adonde van, ella suele causar sensación con sus atuendos y belleza.

