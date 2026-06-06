Tras sus vacaiones en Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador se reencuentre con sus hijas.
Hay video: el incómodo encuentro entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Martín Migueles
Cómo fue la tensa revinculación entre Mauro Icardi y sus hijas con Wanda Nara presente. Los detalles
Ahora, se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.
egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.
¿Mauro Icardi le arruinó el sueño a la China Suárez?
Días antes salió a la luz que la China Suárez tendría deseos de viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol pero no podría debido a la complicada situación de Mauro Icardi por ser deudor alimentario.
“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en los Profesionales de Siempre.
“Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.