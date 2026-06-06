Hay video: el incómodo encuentro entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Martín Migueles

mauro hijass Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas

Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.

A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.

egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.

¿Mauro Icardi le arruinó el sueño a la China Suárez?

Días antes salió a la luz que la China Suárez tendría deseos de viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol pero no podría debido a la complicada situación de Mauro Icardi por ser deudor alimentario.

“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en los Profesionales de Siempre.

“Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.