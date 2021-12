"Todo mi cuerpo en un solo acto", Nati Jota sintió calor y explotó todo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXrdtFigiRs%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA (@natijota)

"Nunca viste una zambullida peor y la pileta de mi edificio está helada, no importa cuándo leas esto. Pero si no me meto siento que le fallo a mi chiquitita interna que daba todo por una “pileta de piso” (así le decía pues la pileta normal para mí era la pelopincho de casa, que por cierto también era la felicidad de mi vida cuando mamá y papá decidían que ya era veranito como para armarla)", escribió divertida recordando sus años de niñez.

"Sumergiré mi cuerpo en un solo acto", dice a la cámara mientras se prepara para el chapuzón.

NATI JOTA CON SU BIKINI MÁS SEXY

Una vez más, la rubia presumió su lomazo con una postal que dejó sin aliento a sus millones de seguidores.

En esta oportunidad, Nati Jota adelantó la llegada del verano con una postal playera para la que eligió una micro-bikini colorada que acentuaba sus sensuales curvas a la perfección.

"Amorcito", escribió pícara junto a la foto que en pocos minutos explotó en likes, reacciones y comentarios.

SU PASO POR MENDOZA

Días antes, Nati Jota armó las valijas, viajó a Mendoza y desde la tierra del sol y del buen vino hizo estallar las redes sociales con su look folck chic.

Al igual que famosas como Silvina Luna, Floppy Teosuro, Mariana Brey, entre otras, la top llegó a Mendoza para disfrutar de un exclusivo evento en el dique Potrerillos y como no podía ser de otra manera compartió con sus followers todo el detrás de escena y su osado camino para elegir el atuendo para la ocasión.

Nati Jota decidió lucir un conjunto de mini colorada con vuelos, remera de algodón anudada, botas texanas y sombrero para darle el toque perfecto.

"Qué lindo Mendoza. El look FOLK CHIC está aprobado?", escribió junto a una imagen desde Potrerillos pidiendo la opinión de sus followers que no dudaron en elogiarla y darle like.