alex melody luz 2.webp Fuertes rumores de separación entre Alex Caniggia y Melody Luz.

Además, la bailarina tenía intenciones de mudarse con Alex Caniggia a su piso de Puerto Madero.

A pesar de su ruptura, trascendió que la pareja seguirá mostrándose junta durante algunas semanas hasta que termine el programa.

Melody Luz explotó en el Hotel de los Famosos

Melody Luz vivió su noche más intensa y no pudo contenerse. La participante más picante y atrevida del Hotel de los Famosos viene de unos días cargados de emoción y agotamiento y anoche no fue la excepción.

“No tengo más ganas de estar acá. Me quiero ir”, le dijo Melody Luz a Alex Caniggia sin poder parar de llorar. “Tranquila, amor. Te amo. Tranquila, bebé. Queda poquito”, trató de consolarla el hijo de Mariana Nannis.

MELODY LUZLLORANDO 3.webp El peor momento de Melody Luz en el Hotel de los Famosos.

“Estoy cansada. Me quiero ir a mi casa. Faltan muchos juegos y no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada de jugar, no quiero más nada. Quiero ver a mi perra, la quiero abrazar”, continuó, visiblemente movilizada.

"Me quedo por vos también porque no te quiero extrañar”, cerró Melody quien días antes se mostró muy emocionada por un regalo que recibió de su abuelo.

Mariana Nannis conoció a Melody Luz

La bailarina y y Alex Caniggia terminaron con las grabaciones del Hotel de los Famosos y aseguran que la relación del mediático y la bailarina continúa viento en popa fuera del programa.

Alex Caniggia y Melody Luz volvieron a su vida normal y en Mañanísima, Stefi Berardi reveló que no se han separado ni un segundo. "Hoy, que Alex y Melody están afuera del hotel, siguen a full. Están re de novios, re enamorados. Hacen planes juntos. Van a comer a la casa de amigos y van de la mano, como parejita”, contó la panelista.

melody luz mariana nannis.jpg

Como si fuera poco, Alex Caniggia dio el gran paso y presentó a Melody Luz en su familia.

"Me dicen que Mariana Nannis la trató muy bien, no sé si la vio por Zoom, pero parte de la familia ya la conoce. De hecho, cuando le preguntamos a Charlotte, ella nos dijo que no es celosa y que si el hermano es feliz, para ella está todo bien", aseguró Stefi.

