¡Escándalo! Dos famosos a las piñas en El Hotel de los Famosos: "Tuvieron que separarlos"

alex chanchi estevez 2.jpg

"Chanchi y Alex van a vivir un momento muy duro dentro de la casa. En un momento se van a las manos", contó el panelista ante la sorpresa de Carmen Barbieri y Stefi Berardi.

"Se tuvo que meter gente de la producción a separarlos", agregó aunque no confirmó si podrán verse las imágenes del enfrentamiento al aire.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Vas a quedar calentito!", Melody Luz fue por todo

¿Qué pasó entre Alex Caniggia y el Chanchi Estévez?

En cuanto a los motivos de la inesperada pelea, Pampito reveló que fue Locho quien indirectamente generó el cruce.

"No tenemos los detalles, pero Chanchi estaba hostigando mucho a Locho (Loccisano). De tal manera que a Alex le pareció mucho y se metió a defenderlo. Y se van a las manos", explicó.

“Fue muy tenso. Esta heavy El Hotel de los Famosos”, cerró sobre la tensión que se está viendo en el reality.

►TE PUEDE INTERESAR: Rumores de embarazo de Melody Luz: "Tenía náuseas y malestares"

La furia de Melody Luz

El Chino Leunis abrió la puerta y le dio paso a Militta Bora, Walter Queijeiro, Matilda Blanco, Patol Galván, Majo Martino, Silvina Luna y Lissa Vera. Más tarde llegaron, además, Mónica Farro y el Turco García.

"No ya está, yo renuncio, no hay chances cuando la bailarina vio a los siete participantes que ingresaron.

Los conductores pidieron la opinión de los jugadores y nuevamente fue Melody la primera en alzar la voz: "No, la venimos bancando acá, están super renovados, por algo se fueron y no me cabe, no se de que va, pero no".

Melody-Luz-El-Hotel-de-los-Famosos.jpg

"¡Para eso me iba la primera semana y volvíamos", interrumpió enfurecida la bailarina.

"Viene acá a ocupar un poco de oxígeno, yo no entiendo la verdad que hace", siguió.

Y por último, Carolina Ardohain detectó que la bailarina estaba a punto de llorar. "Sí, porque para eso me iba la segunda semana, visitaba a mi familia, volvía a mi casa, estamos cansados, el cuerpo roto, no me parece", tiró.

melody luz celosa.webp

►TE PUEDE INTERESAR: "Quiero romper todas las reglas", Alejandra Maglietti se la jugó y dejó todo al descubierto