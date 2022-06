Fiel a su estilo, horas antes la rubia anticipó su descargo con una explosiva foto en sus historias de Instagram.

viviana canosa mamita.jpg "Mamita", la editorial más sorpresiva de Viviana Canosa.

"Esta noche editorial, MAMITAAA", escribió junto a una foto luciendo un vestido amarillo ajustado súper sexy.

Viviana Canosa traspasó las fronteras

olvió a causar sensación en la portada de la revista Sábado Show de Uruguay.

"Conductora Justiciera", dice la revista junto a una foto de Viviana Canosa luciendo un conjunto total black súper elegante que le quedaba a la perfección.

viviana canosa el pais.jpg

En la entrevista, Viviana habló de su aguerrido estilo en su programa de A24 y de su comentada entrevista a Lacalle Pou, entre otras.

Además, la ex panelista de Intrusos reveló que le gusta seducir a sus invitados. "Me gusta ejercer seducción sobre mis invitados, pero no es una seducción de levante", dijo a la publicación uruguaya.

Viviana Canosa explotó contra Cande Tinelli

Tras sus escandalosos cruces con Luis Novaressio, L-Gante y Calu Rivero, entre otros famosos, Viviana Canosa sumó a Cande Tinelli a su lista de enfrentamientos.

La hija de Marcelo Tinelli se sumó a una plataforma de contenido para adultos y Viviana Canosa no se la dejo pasar.

"Poneme estas fotos de Candelaria Tinelli, de Cande Tinelli, la hija de Marcelo. Vos decís "che, yo la verdad que tengo una vida de mierda, no tengo un mango, no tuve educación viví para el orto. No tuve la suerte decís que tuvo la hija de Tinelli. Vos creés que Cande Tinelli lo tiene todo y lo tuvo todo. Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales... "Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá porque no me alcanza la plata", comenzó Canosa.

"Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada. Por 15 dólares te muestra el ojete en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah pero tarasca", siguió sin anestesia.