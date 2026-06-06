Dua Lipa deslumbró con un imponente vestido en la primera celebración de su boda en Italia

Dua Lipa se casó con Callum Turner el 31 de mayo en un Ayuntamiento de Londres. Este fin de semana, la pareja celebra una boda de tres días, en Palermo, en Sicilia, Italia. En la tarde noche del viernes, salieron a la luz varias fotos de los recién casados, dando inicio a las extravagantes celebraciones del casamiento.
Según informó el medio británico The Sun, la intérprete de Levitating y el actor de One Night Only, fueron recibidos con aplausos y vítores en la primera celebración. A pesar de que los recintos donde se realizan los festejos están fuertemente custiodiados, varios italianos y paparazzis lograron tomar fotos de la pareja.
Dua y Callum se mostraron muy enamorados, durante la velada. Se los vio caminando de la mano, intercambiando abrazos y compartiendo momentos de complicidad mientras recibían con buen humor a sus invitados en el Palazzo Croce dei Vespri.
El look de boda de Dua Lipa
Para el primer día de boda, la cantante lució un vestido marfil sin espalda, con escote halter y ribeteado de plumas, de Bottega Veneta. Para completar el look llevó un bolso de mano de piel Bottega Anadam y deslumbrantes joyas Bulgari, incluyendo un reloj Manchette. Un look que equilibraba sensualidad y elegancia a través de líneas puras y una confección impecable.
En la parte superior, el vestido destacaba por un delicado tejido texturizado que aportaba sofisticación sin necesidad de recurrir a excesivos adornos. Sin embargo, el verdadero protagonismo aparecía en la parte inferior de la falda: una espectacular explosión de plumas y flecos que añadía movimiento, volumen y dramatismo a cada paso.
Callum la acompañó con un traje color arena combinado con una camisa blanca y gafas de sol negras, logrando una combinación relajada y en sintonía con el escenario italiano.
Con un primer vestido que lució sofisticación y dramatismo a la perfección, la cantante dejó la vara muy alta. Ahora, las fanáticas de la moda esperan conocer los looks que lucirá durante las siguientes jornadas de celebración.