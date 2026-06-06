Dua Lipa deslumbró con un imponente vestido en la primera celebración de su boda en Italia

Dua Lipa and Callum Turner Dua Lipa se casó con Callum Turner.

El look de boda de Dua Lipa

Para el primer día de boda, la cantante lució un vestido marfil sin espalda, con escote halter y ribeteado de plumas, de Bottega Veneta. Para completar el look llevó un bolso de mano de piel Bottega Anadam y deslumbrantes joyas Bulgari, incluyendo un reloj Manchette. Un look que equilibraba sensualidad y elegancia a través de líneas puras y una confección impecable.

En la parte superior, el vestido destacaba por un delicado tejido texturizado que aportaba sofisticación sin necesidad de recurrir a excesivos adornos. Sin embargo, el verdadero protagonismo aparecía en la parte inferior de la falda: una espectacular explosión de plumas y flecos que añadía movimiento, volumen y dramatismo a cada paso.

Boda Dua Lipa y Callum Turner Para la primera celebración en Italia, la cantante eligió un espectacular diseño de Bottega Veneta.

Callum la acompañó con un traje color arena combinado con una camisa blanca y gafas de sol negras, logrando una combinación relajada y en sintonía con el escenario italiano.

Con un primer vestido que lució sofisticación y dramatismo a la perfección, la cantante dejó la vara muy alta. Ahora, las fanáticas de la moda esperan conocer los looks que lucirá durante las siguientes jornadas de celebración.