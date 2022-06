alex y melody luz peleando.webp Alex Caniggia se enojó con Melody Luz y la echó de su cama.

Mostrándose muy cansada y harta de los enojos del hijo de Mariana Nannis, la bailarina explicó lo sucedido. "Alex se enoja en la actividad que hacemos con Chino Leunis durante el día porque Martín Salwe me alza y me da una vuelta. No lo hablemos, pero sé que es eso y cuando Alex se enoja es terco, no quiere hablar y se aleja”, explicó en el reality de eltrece.

“Empezar una relación en un reality donde, aparte de convivir sos grabado y escuchado las 24 horas del día, se vuelve bastante difícil la verdad”, agregó, mientras se vio a la joven metiéndose sola en su cama en medio de un ataque de llanto.

¿Melody Luz embarazada?

El viernes por la noche, en el Hotel de los Famosos mostraron los resultados de los análisis de sangre que se hizo Melody Luz y la reacción de la novia de Alex Caniggia al enterarse que no está embarazada.

“El único examen que salió patológico fue el de orina. Ese nos está mostrando que tenés una infección urinaria. También te hicieron una Gonadotropina cariónica para descartar problemas de embarazo”, le dijo el médico.

“Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, respondió Melody Luz al descubrir que se trataba de una infección urinaria por la que tendrá que tomar antibióticos.

