patricia sosa corpiño.webp Se viralizó una foto de Patricia Sosa mostrando su corpiño.

Sin tapujos, Patricia Sosa posó mostrando su costado más sexy y atrevido y las imágenes revolucionaron las redes sociales y a sus fanáticos.

En las fotos se puede ver a Patricia luciendo un conjunto negro de pantalón de cuero y camisa con escote XL y corpiño de encaje color nude completamente a la vista.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Ni Wanda se atrevió a tanto!", Nora Colosimo explotó y posó en micro-bikini a sus 53

Débora Plager más sexy que nunca

Patricia Sosa no fue la única famosa en arrasar con sus postales mostrando su ropa interior. Débora Plager también fue elegida por la misma marca de lencería y ropa interior para modelor los diseños de la última temporada.

En las fotos, Débora Plager posó luciendo un conjunto total white de pantalón y camisa con escote XL que, al igual que lo llevó Patricia, dejaba todo su corpiño de encaje a la vista provocando una catarata de comentarios por parte de sus fans.

debora plager corpiño.webp Las tremendas fotos de Débora Plager mostrando el corpiño que detonaron Internet.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Tremenda! Melody Luz paseó por Sevilla sin corpiño y la foto se volvió viral

Furor por el explosivo escote de Débora Plager en el noticiero

En su nuevo programa, Débora Plager se ha arriesgado con conjuntos elegantes pero sexys y el último no fue la excepción.

Débora Plager sorprendió a sus seguidores con una impactante selfie que dejó como protagonista un jugadísimo escote. La rubia lució una blusa estilo lencera de lo más osada.

Como no podía ser de otra manera, los picantes mensajes de los followers no tardaron en llegar. "Debora, la pasión, me devora", "Bombaa", "Estás re tuneada", "Increíble y sexy", escribieron impactados con su postal.

debora plager escotazo.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Virales! Las fotos de Sol Pérez en culotte que reventaron Positano

Débora Plager siguió la tendencia de Romina Malaspina

Romina Malaspina paralizó la televisión el día que decidió lucir un crop top de lentejuelas súper transparente para conducir su programa de Canal 26.

Ahora, fue Débora Plager quien decidió seguir sus pasos y se animó a lucir un pantalón negro súper ajustado con una blusa que dejaba su corpiño a la vista.

Su atuendo revolucionó a sus seguidores que no pararon de llenarla de comentarios elogiando su figura.

debora plager body.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "Mostré el monte de Venus", Nazarena Vélez posó para Playboy y no se guardó nada