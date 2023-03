►TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! Alejandra Maglietti fue en corpiñito al Lollapalooza y la foto es dinamita

Siguiendo a famosas como Romina Malaspina y Wanda, entre otras, Lali se animó a posar luciendo un conjunto de lencería negro con transparencias súper osado.

lali ropa interior 1.jpg Se viraliza foto íntima de Lali en ropa interior y revientan las redes.

El álbum no tardó en llenarse de corazones, likesy comentarios de sus amigas famosas como Barbie Ferrari y Mery del Cerro que elogiaron su figura.

Lali y su brishito arrasaron la red

En su nuevo videoclip, Lali se muestra más glamorosa, extravagante y lujosa que nunca luciendo atuendos llenos de brillos, lentejuelas, joyas y hasta dentadura de diamantes demostrando que no tiene nada que envidiarle a divas como Ladyu Gaga, Madonna, entre otras.

lali body 1.jpg Lali se puso el body ajustadito y la foto es dinamita pura.

Para la producción, Lali eligió un body súper ajustado y cavado bordado de paillettes que marcaba su silueta a la perfección. Como si fuera poco la diosa lo combinó con gafas de strass y la foto explotó de likes en minutos.

"Tengo ALTO BACK de #ComprameUnBrishito para mostrarlesssss!! Mientras les dejo estas postales por aquí!", escribió Lali junto al álbum que recibió cientos de miles de likes y comentarios de figuras como Fito Páez que quedó fascinado con el posteo.

lali brishito 2.jpg

Lali arrasó con las fotos privadas de su show

Lali siguió con su cadena de bombazos con un álbum de todo lo sucedido en el show más importante de su carrera como cantante.

Lali viene de un año lleno de éxitos musicales y actorales que coronó por todo lo alto con un show masivo en el que no faltaron las sorpresas, presencia de famosos e invitados especiales como Nicki Nicole y Miranda.

Ahora, Lali le mostró a sus seguidores parte de lo que no se vio en el backstage del concierto y sorprendió con un look deportivo casual pero súper sexy y canchero que no tardó en enloquecer a sus fans.

lali shorts 1.jpg Pantalón desprendido y culotte a la vista, la foto privada de Lali que voló todo por los aires.

Para la ocasión, Lali apostó por un outfit de shorts de jean desprendidos dejando a la vista su ropa interior estilo culotte, peinado de trenzas boxers, aros argolla y cadenitas presumiendo su estilo explosivo sin filtros ni photoshop.

Rels B acompañó a Lali a la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia atrae a miles de personas a Mendoza, para disfrutar de la elección de las Reinas, un sorprendente despliegue de artistas locales, y por supuesto de los shows de importantes cantantes. Entre los presentes en la edición 2023 estuvo Rels B, el artífice español, que aprovechó su gira en Argentina, para acompañar a Lali, con quien se especuló un romance hace algunos meses.

Durante tres noches seguidas, el Frank Romero Day albergó a miles de personas, y con la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, más los shows de Soledad Pastorutti y Lali Espósito, Mendoza recibió una incontable cantidad de turistas, nacionales y extranjeros. Para la sorpresa de todos, el cantante español, Rels B, estuvo presente en la fiesta máxima, acompañando a la joven artista con quien se la relacionó amorosamente hace tan solo unos meses.

Lali 3.jpg

Fue la influencer Juariu la que hizo viral esta información sobre Rels B en Mendoza, causando revuelo con la noticia, por dos razones: Pasó desapercibido entre el público en la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y significó que acompañó a Lali Espósito durante el show.

Gracias al posteo de un joven junto a Rels B, con ubicación en el Anfiteatro Frank Romero Day, fue que se conoció que el español estuvo presente en Mendoza, acompañando a Lali en la noche que brindó un show de carácter internacional.

rels b mendoza.jfif

La gente sacó a relucir su "alma de Sherlock Holmes", y tras investigar el Instagram de Rels B, descubrieron que estuvo en Mendoza recorriendo varias bodegas con la cantante argentina. El artista se presentará en Buenos Aires el próximo 26 y 27 de marzo ¿lo acompañará Lali?