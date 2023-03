Un mendocino se cansó del perro del vecino y le dejó un polémico cartel

Las calles de Mendoza tienen un sinfín de situaciones particulares que las hacen viral, como lo fue un inédito cartel de un hombre de Godoy Cruz que se cansó que el perro del vecino usara su vereda como baño, y encima, no limpiara. Con un papel de color verde pegado en el árbol del frente de su casa, la persona decidió advertir al dueño del can, y le aconsejó qué puede hacer con el, aunque con palabras no tan agradables.