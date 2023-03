¿Shorts diminutos o calzas demenciales? Sol Pérez se los puso tan ajustados que se armó

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti se puso los jeans más ajustaditos para ver a River y dinamitó el Monumental

sol perez short calza 1.jpg

Una vez más, la diosa apostó por el estilo monocromático aunque fueron sus diminutos shorts los que se robaron la atención. Es que Sol eligió un diseño tan ajustado que hasta generó la duda en algunos que pensaron que se trataban de unas calzas cortas explosivas.

Dueña de una figura tallada, Sol Pérez combinó sus shorts con un crop top negro escote halter dejando a la vista parte de su abdomen y sus tonificadísimos brazos.

sol perez short calza 2.jpg

Sol Pérez y una mini al rojo vivo

Sol Pérez se la jugó con una mini-cinturón súper diminuta y ajustada que marcaba su tonificadísimo lomazo centímetro a centímetro. En esta oportunidad, la top optó por un diseño de cuero color uva.

Para lograr un estilo más casual y canchero, la ex chica del clima combinó su mini con un crop top blanco manga larga con transparencias y la ola de reacciones de sus fans provocó un terremoto viral.

sol perez mini cuero 2.jpg

Sol Pérez y su body más atrevido

Sol Pérez se la jugó luciendo un bodysuit súper ajustado y cautivó al llevar gran parte de su cierre abierto dejando su sideboob a la vista y marcando sus curvas a la perfección.

sol perez cierre 1.avif Explosión por la foto de Sol Pérez en bodysuit con el cierre ¡totalmente abierto!

Fue la misma Sol quien comaprtió la imagen acompañada por el comenario de una de sus fans. "No es pregunta pero te amo. Sos una de mis inspiraciones pare el entrenamiento", escribió fascinada con las rutinas de Sol Pérez.

Las transparencias de Sol Pérez

Sol Pérez se ha transformado en toda una bomba del debate generando gran expectativa por los atuendos que luce noche tras noche y desde allí ha transformado cada programa en una pasarela de estilo.

sol perez transparencias 2.jpg

La morocha no teme a la hora de apostar por looks súper arriesgados y sexys ideales para su lomazo escultural y esta vez no fue la excepción con unas transparencias de lo más atrevidas.

Siguiendo la tendencia del momento, Sol Pérez eligió un mini vestido blanco al cuerpo que tenía como detalle unas transparencias de red en mitad de su torso dejando parte de su piel a la vista logrando una sensualidad de lo más sútil pero sensual.

sol perez transparencias 4.jpeg Sol Pérez reventó las redes sociales y enloqueció a sus seguidores con unas transparencias no apta para sensibles.

Sol Pérez muy "motomami"

La top se sumó a la tendencia favorita de famosas como Rosalía, Tini Stoessel y Oriana Sabatini que fueron de las primeras en sumarse a este estilo en el que predominan las prendas de cuero, los cierres y las chaquetas inspiradas en las que suelen llevar los pilotos de motos y autos de carrera.

sol perez motomami 2.jpg

Sol Pérez eligió un crop top de cuero negro con cierre en el medio y lo mostró con una selfie frente al espejo definiendo ella misma outfit como "Motomami". ¿Lo lució mejor que Tini?

Sol Pérez y sus jeans más explosivos

Sol Pérez decidió elevar la temperatura llevando unos jeans con roturas en las rodillas súper ajustados que marcaban su tonificadísima figura a la perfección.

Como siempre, Sol no dudó en sacarse fotos desde todos los ángulos para mostrar el calce de sus pantalones en detalle y como suele suceder con sus posteos, las fotos se hicieron virales en segundos.

sol perez jeans ajustados 1.jpg

Sol Pérez y sus shorts más explosivos

Sol Pérez arrancó con sus fotos mostrando como quedaba su abdomen luego de levantar pesas de 100 kilos logrando unas sentadillas de otro planeta.

sol perez carnaval 3.jpg Sol Pérez festejó el Carnaval levantándose la remera y la foto es letal.

Ahora, Sol Pérez fue por más convirtiendo al gimnasio en una pasarela para mostrar los conjuntos deportivos más explosivos.

Una vez más, la top presumió su espectacular cuerpazo y abdominales de acero y esta vez se la jugó con unos shorts naranja flúor de los más llamativos que causaron toda una revolución en el gym y en las redes sociales.

sol perez shorts fluor.jpg Sol Pérez se puso los shortcitos flúor y fue mucho para la siesta.

