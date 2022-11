Como siempre, fue la misma Wanda Nara la encargada de lucir los diseños y protagonizar las fotos en las que se la ve más sensual y atrevida que nunca.

wanda nara sideboob.jpg Wanda Nara mostró el sideboob como nunca antes y ya es viral.

Como un pequeño anticipo, Wanda Nara publicó una imagen luciendo un traje de baño con escote súper profundo dejando ala vista todo su sideboob y prometiendo una línea de lo más sexy.

Wanda Nara en bata

Como siempre, Wanda Nara compartió postales desde el primer segundo de su llegada mostrando fotos desde su piso en Milán hasta videos de sus pequeñas Isabella y Francesca.

Ahora, la diosa comenzó con los preparativos para su debut en Bailando con las Estrellas de Italia y se alojó en un lujoso hotel antes de los ensayos.

wanda nara bata.jpg Se viralizó una tremenda foto de Wanda Nara cambiándose y explotó todo.

Desde el hotel, Wanda Nara aprovechó para tomarse fotos luciendo una bata como única prenda y disfrutando de una ensalada súper sofisticada. Sin embargo, los followers no se la dejaron pasar y le dijeron de todo. "Ahora mostrá la milanesa", "Después comes choripanes en la ruta", "Antes comías guiso", escribieron súper picantes.

El escotazo de Wanda Nara que paralizó Milán

Wanda Nara aprovechó para enloquecer a sus seguidores presumiendo su escotazo con una postal infartante que dejó sin aliento a más de uno.

La rubia se sacó una selfie en corpiño deportivo súper escotado y sorprendió al posar sin nada de maquillaje dejando que su atuendo sporty se robara toda la atención de seguidores y vecinos de Milán.

wanda nara milan.jpg Wanda Nara se puso el corpiñito deportivo y prendió fuego las calles de Milán.

Wanda Nara prendió fuego Estámbul

Wanda Nara llegó a Estambul y fiel a su estilo atrevido, reventó las redes sociales con un explosivo posteo desde allí.

En medio de imágenes del festejo de su cumpleaños Isabella, la diosa sorprendió con una picantísima selfie en traje de baño enterizo.

wanda enteriza turquia.webp La foto privada de Wanda Nara en mega cavada que paralizó Estámbul.

Súper sexy, Wanda Nara se fotografió luciendo un diseño estampado con aberturas en el costado, dejando mucha piel al descubierto y provocando un terrremoto en las redes sociales.

Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez

Wanda Nara dio detalles de los motivos que la llevaron a publicar en sus redes: "Otra familia que te cargaste por zorra".

El disparador fue un mensaje de Ángel De Brito, quien ante la consulta de uno de sus seguidores, diferenció el "Wangadate" del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"Icardi y Nara estaban casados y Suárez era conocida y se hacía conocida de Wanda. Wanda le dijo zorra a China y contó todo lo que pasó", detalló el periodista. Y siguió: "Cuando le pregunté a Camila (Homs) por Tini me dijo que no estaba enojada con ella, que no era la tercera en discordia".

Al ver esta publicación, Wanda respondió con munición pesada contra la China. "Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’", explicó la rubia. "Creo que me quedé corta. Porque el llamado y saludar a mis nenas y decirnos ‘las quiero ver en París pronto’ es más que de ‘zorra’", continuó. Y por último hizo un mea culpa: "Se lo debería haber dicho en privado o en persona, pero me salió decirlo así".

wanda nara china suarez 2.webp

Mauro Icardi sobre su noche con la China Suárez

Días atrás, Icardi recordó su encuentro con la China y aseguró que es "de lo único que se arrepiente" en los 9 años que lleva en pareja con Wanda y hizo explosivas declaraciones contra la madre de sus hijas Francesca e Isabella. "Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos", dijo en referencia a la cercanía entre la empresaria y L-Gante.

Y mientras Wanda insiste en que está separada, Icardi sostiene que en su breve paso por Buenos Aires, a principios de octubre, se llevó la imagen opuesta. "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? La firmo, lo pasamos muy bien", escribió el jugador del Galatasaray de Turquía en Twitter y fue duramente criticado.