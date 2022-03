Salieron a la luz los chats entre Wanda Nara y la China Suárez

Wanda Nara China Suarez chats1.webp

En las historias comenzaron a verse los mensajes que intercambiaban las argentinas. Sin contexto alguno, en uno de las imágenes publicadas se lee: "El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteo. Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz".

Luego, la actriz envió un audio a lo que la empresaria le respondió "¿Se van a casar?", en referencia a la relación con el chileno Vicuña. Otra vez respondió con mensaje de voz la ex Teen Angels, Wanda también lo hizo por la misma vía. Luego Nara le dice: "Organizalo. Ya. Poné una wedding y chau. No dejes pasar el tiempo".

Te puede interesar: Filtraron un chat de Wanda Nara con un crack de River Plate

También se publicó el famoso chat entre Wanda Nara y la China Suárez del 2018

Entre los otros mensajes revelados entre la mediática, se puede ver la conversación que mantuvieron ambas en julio de 2018.

La China Suárez elogia la belleza de Francesca Icardi: "Me hace mal, es la perfección". Más tarde vuelve con más elogios para toda la familia. "Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos", le dijo.

Wanda Nara China Suarez chats2.webp

Días más tarde, Wanda le manda un mensaje a la China, pero dirigido a su hija más grande: "Feliz cumple, Rufi hermosa".

Hubo más mensajes en los que se puede ver que en ese momento había muy buena onda: "Qué linda" le dice la China por la selfie de Wanda publicada en sus Instagram Stories. "La belleza de esta nena me hace mal. Es perfecta!!!", volvió a manifestar Suárez para una de las hijas de Wanda. "¿Cómo están?", quiso saber la empresaria y la respuesta de la China fue: "Todos tus hijos son perfectos. Bien! Chochas en Madrid. ¿Ustedes?". Y Wanda le contó: "Ahora en el Caribe, después volvemos a Milán".

Wanda Nara China Suarez chats3.webp

Por último, se ve una captura del chat de whatsapp entre Wanda y China Suárez y que Nara se lo manda a una amiga para comentarle: "Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste", se lee en uno de los mensajes que la esposa de Icardi le habría enviado luego de que se desatara el escándalo provocado por el triángulo amoroso entre ellas e Icardi.

¿La “Pau” a la que se refiere será Paula Chaves?