¡Preocupación! Zaira Nara terminó en el quirófano

Fue la misma Zaira Nara quien publicó una foto pocas horas después de la operación y dio detalles de lo sucedido.

zaira nara operacion.webp

"Ya en casa. Me saqué dos lunares. Muchas muchas gracias por preocuparse", compartió la modelo, en su historial de redes sociales junto a una selfie luciendo radiante frente al espejo.

Zaira Nara habló de los rumores de crisis

Zaira Nara rompió el silencio y se refirió a las versiones que aseguran que está atravesando una fuerte crisis con su marido Jakob Von Plessen. La top se mostró muy angustiada con la repercusión de la noticia y dio detalles de su situación.

"Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop. Mis hijos son chiquitos y, claramente, siempre necesitan más de la mamá. Pasan cosas en todas las parejas. No te voy a decir 'estamos atravesando nuestro mejor momento'. Pasan cosas", dijo sin vueltas.

zaira nara 2.webp

"Hay un tiempo para decir cada coso. Con esto no estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco lo diría a los gritos”, reconoció en Socios del Espectáculo.

Si bien la modelo reconoció que sufre mucho por la repercusión de la noticia en los medios, no dudó en responder cuando le consultaron por lo que habría sucedido en Paris.

¿Zaira Nara admitió la infidelidad de Jakon Von Plessen en París?

"¿No hay crisis por lo que pasó en París?", redobló el periodista.

"No, mi familia, Jakob y los chicos, tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada", dijo Zaira contundente.

"¿Y los rumores de infidelidad?". Seria, Zaira contestó: "Siento que es un '¿quién sabe algo y sumamos?'. Es cualquiera".