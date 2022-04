"Soy una tora", la foto de Melody Luz que prendió fuego hasta el infierno

Melody Luz3.jpg

En el hotel, la pelirroja suele pasearse en diminutas bikinis y trajes de baño aunque también reservó sensualidad para sus posteos de Instagram.

Antes de ingresar al Hotel de los Famosos, Melody Luz protagonizó producciones de lo más picantes y hasta fue protagonista de Sex.

Melody Luz al rojo vivo en SEX

En la obra de Jose María Muscari, la bailarina se animó a lucir casi desnuda y no dudó en compartir una foto con sus followers.

melody luz sex.jpg

"Universo que me acompaña en mi evolucionar hace ya 2 años. Soy una tora, uso mi fuego interno, ese que no se piensa pero vuela a través de mi mirada y movimientos, esa libertad que me da poder y me hace una mujer muy infinita. Tenerlo, valorarlo y transmitirlo", escribió junto a una imagen de lo más atrevida.

Melody Luz fulminó a Alex Caniggia

Melody Luz dio detalles de todo lo que paso en el segmento Trapitos al Sol del Hotel.

"No pasó nada. Ni siquiera se bañó, no se lavó las patas", dijo Melody indignada con la falta de higiene de Alex Caniggia.

"Me calientan Alex y Martín Salwe. Pero mucha charla y poca acción el Emperador", siguió picante.

"Igual, yo al que quiero es a Santiago (Albornoz del Azar), y por ahora no afloja", cerró sobre su interés por el ayudante de cocina al que no para de seducir.