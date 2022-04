"Mi cuerpo pide más ...", Cande Tinelli no se guardó nada

cande tinelli 2

Orgullosa de sus tatuajes, Cande decidió realizar una reflexión y publicó un picante posteo en sus historias de Instagram.

"Un tatuaje no define a la persona. Por tener tatuaje me han tratado de maleante. Un tatuaje no te hace mala persona ni un tatuaje te hace bueno. Mi cuerpo pide más tinta", dice la publicación que reposteó Lelé anticipando lo que vendrá.

Cande Tinelli fue censurada y se armó

Cande Tinelli publicó una imagen mostrando su sideboob y fue censurada por Instagram.

Lejos de dejarlo pasar, la novia de Coti recogió el guante y explotó con un descargo sin filtros apuntando contra todas las mujeres que la cuestionan y critican.

"Quiero hacer un descargo hacia instagram y todas las mujeres porque sé que viene de las mujeres que me censuran las historias porque se ve medio centímetro de la rayita de la teta, ni siquiera el pezón. Es una locura. Las mujeres están sacadas y se que las denuncias vienen de las minas”, comenzó.

"Somos unas sacadas y estamos todas contra todas en vez de apoyarnos o hacernos que nos apoyamos. Constantemente recibo bardeos de minas porque dicen que mi cara es de plástico, que estoy toda operada, que no se que, y no se qué…”.

“Estoy muy cansada de esto y me parece cualquiera. Quiero que las minas que son así me dejen de seguir y no me rompan más las dos tetas. Yo no tengo ningún problema en decir que me hice en la cara”, agregó cansada de los comentarios negativos.