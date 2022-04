¡Bombazo! Zaira Nara se fue a vivir al departamento de Wanda Nara

zaira nara wanda nara.jpg

“Detrás de esto de que las hermanas se juntaron en Argentina y quieren compartir el tiempo, se ahonda y se agrava la crisis con Jakob o Jako o como le digan al padre de sus hijos”, explicó Rodrigo.

“Esto es ‘de paso cañazo’, porque la crisis continúa. Zaira se va a vivir con Wanda aprovechando la visita de su hermana en Argentina y sigue lejos de su pareja”, cerró el periodista haciendo referencia a las fotos que compartieron Zaira y Wanda durante el fin de semana.

Te puede interesar: Furor por la niñera "hot" de Mery del Cerro en la playa

Zaira Nara habló de los rumores de crisis

Zaira Nara rompió el silencio y se refirió a las versiones que aseguran que está atravesando una fuerte crisis con su marido Jakob Von Plessen. La top se mostró muy angustiada con la repercusión de la noticia y dio detalles de su situación.

"Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop. Mis hijos son chiquitos y, claramente, siempre necesitan más de la mamá. Pasan cosas en todas las parejas. No te voy a decir 'estamos atravesando nuestro mejor momento'. Pasan cosas", dijo sin vueltas.

"Hay un tiempo para decir cada coso. Con esto no estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco lo diría a los gritos”, reconoció en Socios del Espectáculo.

Si bien la modelo reconoció que sufre mucho por la repercusión de la noticia en los medios, no dudó en responder cuando le consultaron por lo que habría sucedido en Paris.

Te puede interesar: Arrasó! El videito nocturno de Nazarena Vélez grabando la comadreja

¿Zaira Nara admitió la infidelidad de Jakon Von Plessen en París?

"¿No hay crisis por lo que pasó en París?", redobló el periodista.

"No, mi familia, Jakob y los chicos, tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada", dijo Zaira contundente.

"¿Y los rumores de infidelidad?". Seria, Zaira contestó: "Siento que es un '¿quién sabe algo y sumamos?'. Es cualquiera".