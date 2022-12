A Romina Malaspina se le vio el culotte en el Teatro Colón y explotó todo

►TE PUEDE INTERESAR: Romina Malaspina festejó el triunfo de Argentina en la pileta y la foto reventó el termómetro

Fiel a su estilo atrevido, Romina Malaspina llevó un conjunto de crop top y short estilo culotte con sobrefalda transparente de encaje encima dejando todo a la vista.

romina malaspina teatro colon.jpg A Romina Malaspina se le vio el culotte en el Teatro Colón.

Como siempre, su outfit no pasó desapercibido y sus fans no tardaron en llenarla de comentarios y también de críticas. "No da para el Colón", "Qué hembrón", "Diosa", escribieron.

Romina Malaspina prendió fuego el Obelisco

Romina Malaspina festejó el triunfo de Argentina contra Francia por todo lo alto. Al igual que famosas como Pampita, Gimena Accardi, entre otras otras, la top no dudó en ir a la multitudinaria celebración en el Obelisco.

Tras el histórico partido, Romina Malaspina volvió a enloquecer a sus seguidores con el look que eligió para ver el encuentro y enloquecer a los hinchas que se juntaron en las calles de Buenos Aires.

romina malaspina obelisco 1.jpg Romina Malaspina fue a los festejos sin remera y la foto se hizo viral.

Súper sexy, Romina Malaspina eligió un conjunto de babucha blanca tiro bajo y cambió la camiseta por un crop top celeste de lo más sexy. Como broche de oro, la rubia llevó una bandera de Argentina.

"Que lindo es ser Argentino lpm! Es inexplicable lo que se vivió. Gracias Selección por haber dejado el alma en cada partido. Gracias @leomessi sos lo más grande que existe QUE EQUIPO", escribió Romina Malaspina junto al álbum con explosivas imágenes de su festejo en el Obelisco y frente al Teatro Colón.

romina malaspina obelisco 2.jpg

Romina Malaspina arrasó con su look deportivo

Dueña de un cuerpo escultural, Romina Malaspina es toda una fanática del ejercicio, el fitness y la vida sana como ha dejado muy en claro en las historias y videos que comparte en su Instagram.

Ahora, Romina Malaspina vivió una mañana a puro ejercicios en el gimnasio y al salir decidió sacarse una selfie frente al espejo para mostrar los impactantes resultados en su cuerpo.

romina malaspina calzas gym.jpg Romina Malaspina mostró las calcitas qué se pone para hacer gym y reventó el termómetro.

Como si fuese poco, Romina Malaspina eligió unas calcitas súper ajustadas que marcaban sus curvas a la perfección y las combinó con un crop top fucsia estilo Barbie.

Romina Malaspina arrasó desde la pileta

Romina Malaspina realizó una sesión de fotos en una pileta, durante la noche que enloqueció a todos sus seguidores.

Con una bikini amarilla que dejó gran parte de su cuerpo a la vista, Romina Malaspina elevó la temperatura de las noches casi veraniegas que está atravesando Argentina.

Romina Malaspina (4).jpg

"Hermosa", "Diosa", "madre de dios", "Gracias por tu sublime belleza", "Mmmm super sexy", "Cosita hermosa y ardiente" fueron algunos de los comentarios que recibió Romina Malaspina en su posteo en Instagram.

Romina Malaspina (3).jpg

Romina Malaspina y su foto con la bandera argentina

La DJ e influencer Romina Malaspina nunca pasa despercibida en las redes sociales. Su belleza y su lomazo siempre logran generar una gran cantidad de interacciones entre sus seguidores. Pero esta vez parece haber ido un poco lejos y se lo hicieron saber.

Fiel a su estilo, Romina Malaspina compartió cuatro fotos en las que mostró las cábalas que usa cada vez que la Selección argentina juega un partido en el Mundial.

Romina Malaspina 4.jpg

En la serie de fotografías, Romina Malaspina se mostró con una microbikini celeste y blanca y detalle no menor, la bandera argentina.