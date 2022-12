►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara subió foto en corpiño transparente y explotó todo: "¡Qué madurita!"

En medio de la ola de calor en todo el país, Natalie Pérez se cansó de las altas temperaturas y decidió quedarse con una colaless como única prenda.

natalie perez tanga.jpg Natalie Pérez se sacó la remera por el calor y reventó el termómetro.

"Con este calor en tanga todo el día", escribió Natalie Pérez súper atrevida luciendo una tanga animal print que provocó delirio entre sus fans.

Natalie Pérez arrasó con su body

Durante el fin de semana, Natalie Pérez dio un nuevo show y no solo cautivó a sus fans con sus canciones sino que arrasó con el explosivo look que eligió para la ocasión.

Súper sexy y canchera, Natalie Pérez eligió un body cavadísimo con aberturas en los costados y lo combinó con un jean logrando un estilo más descontracturado.

natalie perez body 2.jpg

"Me llevo grandes recuerdos para la historia de mi vida. Gracias a todas las personas que me crucé en estos días tanto quienes estaban estaban trabajando como las que vinieron al lugar por decisión me llenaron de amor y de buenas energías, fueron tan cálidos y respetuosos que solo tengo ganas de volver", escribió feliz con lo que vivió.

