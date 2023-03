►TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti se puso los jeans más ajustaditos para ver a River y dinamitó el Monumental

Ahora, Lali le mostró a sus seguidores parte de lo que no se vio en el backstage del concierto y sorprendió con un look deportivo casual pero súper sexy y canchero que no tardó en enloquecer a sus fans.

lali shorts 1.jpg Pantalón desprendido y culotte a la vista, la foto privada de Lali que voló todo por los aires.

Para la ocasión, Lali apostó por un outfit de shorts de jean desprendidos dejando a la vista su ropa interior estilo culotte, peinado de trenzas boxers, aros argolla y cadenitas presumiendo su estilo explosivo sin filtros ni photoshop.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez se puso una mini-cinturón tan ajustada que se le marcó hasta su dinimuta ropa interior

Rels B acompañó a Lali a la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia atrae a miles de personas a Mendoza, para disfrutar de la elección de las Reinas, un sorprendente despliegue de artistas locales, y por supuesto de los shows de importantes cantantes. Entre los presentes en la edición 2023 estuvo Rels B, el artífice español, que aprovechó su gira en Argentina, para acompañar a Lali, con quien se especuló un romance hace algunos meses.

Durante tres noches seguidas, el Frank Romero Day albergó a miles de personas, y con la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, más los shows de Soledad Pastorutti y Lali Espósito, Mendoza recibió una incontable cantidad de turistas, nacionales y extranjeros. Para la sorpresa de todos, el cantante español, Rels B, estuvo presente en la fiesta máxima, acompañando a la joven artista con quien se la relacionó amorosamente hace tan solo unos meses.

►TE PUEDE INTERESAR: Un mendocino se cansó del perro del vecino y le dejó un polémico cartel

Lali 3.jpg

Fue la influencer Juariu la que hizo viral esta información sobre Rels B en Mendoza, causando revuelo con la noticia, por dos razones: Pasó desapercibido entre el público en la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y significó que acompañó a Lali Espósito durante el show.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Estamos todas viendote el...!: Wanda Nara redobló de espaldas y Jimena Barón le dijo de todo

Gracias al posteo de un joven junto a Rels B, con ubicación en el Anfiteatro Frank Romero Day, fue que se conoció que el español estuvo presente en Mendoza, acompañando a Lali en la noche que brindó un show de carácter internacional.

rels b mendoza.jfif

La gente sacó a relucir su "alma de Sherlock Holmes", y tras investigar el Instagram de Rels B, descubrieron que estuvo en Mendoza recorriendo varias bodegas con la cantante argentina. El artista se presentará en Buenos Aires el próximo 26 y 27 de marzo ¿lo acompañará Lali?