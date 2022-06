luciana julian 3.webp Luciana Salazar y Julián Álvarez fueron vistos dos veces.

"Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender”, reveló Pallares.

“Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas”, siguió el panelista.

El romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez

Fue Paula Varela quien dio a conocer la noticia en Socios del Espectáculo. Si bien la semana pasada se vinculó a Luciana Salazar con Nico González, ahora la panelista corrigió la información y aseguró que es Julián Alvárez el dueño del corazón de la vedette.

"Nosotros en un primer momento mencionamos a Nico González, pero profundizamos en la investigación y el nombre no es ese. Está empezando a salir con Julián", contó la panelista.

"Ya lo vieron varias veces en su departamento, le regala bombones, le dedicó 2 goles en un partido, es un amor", aseguró contundente.

Marcelo Polino mandó al frente a Luciana Salazar

En los últimos días, y mientras se la vinculaba sentimentalmente con un importante empresario aún desconocido, Marcelo Polino señaló que su mejor amiga Luciana Salazar está de novia con un jugador de la Selección Argentina.

Y aunque no reveló mayores detalles, todo parece indicar que el vínculo está confirmadísimo.

"Polino la enganchó con un jugador de fútbol de la Selección. Él sabe el nombre, no me lo quiso contar. Es soltero, que es un buen dato", señaló Mariana Brey en una de las últimas emisiones de Socios del espectáculo.

Del mismo modo, Paula Varela indicó: "Él dijo en la radio que la vio chateando con un jugador de la Selección. Lo cierto es que todo comenzó con unos fueguitos por Instagram. El muchacho es soltero, también la había tiroteado un casado. Y ya hubo encuentro, lo hicieron".

luciana1.jpg Luli enamorada. ¿Luciana Salazar de novia con un jugador de Selección?

La respuesta de Luciana Salazar

Mientras las versiones de romance toman cada vez más fuerza, la picante reacción de Luciana Salazar encendió aún más las alarmas.

Lo cierto es que la mamá de Matilda respondió preguntas al respecto y dijo que "de mi vida privada no hablo nada. Polino nunca va a decir nada, ni dar un nombre. Es mi familia y tiene códigos. Nunca va a decir nada, si yo no quiero blanquear algo".

"Por ahora, estoy bien con mi vida bajo llaves", agregó.

