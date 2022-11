Recostada en una cama y con el pelo suelto, Juana Viale presumió su figura sin embargo hubo un detalle que causó polémica entre sus seguidores.

juana viale (2).webp

Es que la morocha dejó su larga cabellera apoyada sobre un plato con frutas y los comentarios no se hicieron esperar. "No da", "La comida en el pelo no va", "Es un montón", escribieron aunque también hubo elogios.

►TE PUEDE INTERESAR: Débora Plager posó de espaldas para mostrar el pantaloncito colorado y detonó el noticiero

Juana Viale paralizó con una foto de espaldas desde la playa

En esta oportunidad, Juana Viale causó sensación entre sus seguidores con una foto de espaldas luciendo un traje de baño entrizo estilo Versace súper glam.

La morocha mostró sus curvas sin filtro ni photoshop. "Baño de mar, todo lo cura", escribió Juana Viale junto a la impactante imagen al natural que se robó todos los likes.

juana viale playa.webp

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Diosa total! La foto de Juana Viale en la playa que arrasó la red

Juana Viale arrasó con su figura en Punta del Este

Como todos los años la familia Legrand-Tinayre viajó a Punta del Este para pasar sus vacaciones. Marcela Tinayre, Nacho Viale y su novia Lucía Pedraza y hasta Juana Viale que fue de las últimas en llegar tras terminar las grabaciones de Almorzando con Mirtha Legrand, se reunieron en su espectacular mansión de José Ignacio.

Desde allí, Juana Viale no ha parado de revolucionar las playas esteñas en compañía de su novio.

La hija de Marcela Tinayre ha aprovechado sus vacaciones para largas caminatas a orilla del mar, sunsets y hasta paseos en kayacs.

Siempre espectacular, Juana además ha causado sensación con su lomazo al natural luciendo micro-bikinis sin nada de maquillaje y dejando a la vista su escultural figura.