Súper sexy, Nati Jota no tardó en presumir su lomazo y publicó su primera foto desde la playa causando un terremoto en Instagram.

nati jota bikini villagesel.jpg Nati Jota se puso la colaless en las playas de Villa Gesel.

La rubia sorprendió al elegir una micro-bikini lila con bombacha colaless de lo más jugada que mostró posando junto a su perrita Olivia. "Que fuerte estás", "Bomba", escribieorn los followers.

El look navideño de Nati Jota

Nati Jota se sumó a famosas como Zaira Nara, Flor Peña, Mica Viciconte, entre otras y compartió con sus fans historias e imágenes de su Nochebuena.

Tras reunirse con sus familiares, Nati Jota aprovechó para mostrar el explosivo look que eligió para la ocasión y se robó todas las miradas.

nati jota navidad.jpg Nati Jota mostró su look navideño y provocó un terremoto.

Súper sexy, Nati Jota optó por un body negro con recortes en la panza que combinó con una minifalde color nude y sus infaltables borcegos.

Nati Jota y su primer postal desde Qatar

En esta oportunidad, Nati Jota recordó una de las primeras fotos que se sacó el día del partido de Argentina vs Arabia Saudita y cómo tuvo que cambiar su look en el segundo encuentro contra México.

nati jota shorts qatar.jpg Nati Jota mostró los shortcitos como nunca antes y explotó todo.

"Adivinen antes de qué partido es la primera foto. Me encantaba la camiseta, el short, dije: hoy obviamente ganamos y es mi ropa cábala para todos los partidos del mundial. Bueno. La historia se cuenta sola. La siguiente foto es yendo al segundo partido, contra México, con remera gigante, me compré una bandera, short negro, y a cambiar las suertes y las ropas", comenzó explicando Nati Jota.

"Jamás me cambié después de eso, lo sabrán porque todo el resto de mis fotos mundialistas son así los amo y Argentina te archimegaamo, no sé si algún día caeré en la cuenta pero mientras tanto no voy a parar de repetirlo para que eso pase, SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO, escribimos la historia una vez más, con el tropezón del principio que hoy recobra sentido como tantas otras heridas…", cerró feliz y emocionada.

nati jota shorts 2.jpg

Nati Jota arrasó en micro-bikini

En la mañana previa al duelo de la "Scaloneta" con Croacia, por una de las semifinales del Mundial Qatar 2022, la joven trató distenderse con gimnasia y pileta.

Nati mostró en una de sus historias de Instagram su look de pileta. Ante un espejo, la rubia lució su figura con una micro-bikini de color negra. "Un poquito de gym, un poquito de pileta y a encarar el día", agregó.

Nati-Jota-microbikini-Qatar.jpg Nati Jota hizo estallar a sus seguidores de Instagram con su última historia.

Respecto a su bikini, que son de una reconocida marca de trajes de baño, comentó: "No saben lo bien que agarran y lo cómodas que son".

Nati Jota, de 28 años, tiene más de dos millones y medios de seguidores en Instagram y actualmente es parte del programa de radio "Nadie dice nada" por LUZU TV (se emite en Youtube y Twitch). Conduce dicho ciclo que va de lunes a viernes de 10 a 13 junto a Nico Occhiato, Flor Jazmin Pena y Nacho Elizalde.

Nati Jota arrasa con sus looks desde Qatar

Hace algunos días, Nati Jota mostró el look que eligió para salir a pasear por las calles de Qatar durante la noche y sorprendió con los shorts que llevó. Siempre sexy y canchera, Nati Jota cautivó y prendió fuego la noche con un mini short de jeans con piedras y remera con inscripción de Argentina.

nati jota noche qatar.jpg La influencer y su look para la noche qatarí.

Más tarde, volvió a revolucionar a sus fans pero con una selfie desde el gimnasio. A pesar de estar de viaje, la conductora de Nadie dice Nada no descuida su entrenamiento y esta vez aprovechó para presumir su figura luciendo unas calzas coloradas súper sexys.

Se sabe que la influencer no se anda con chiquitas cuando hace publicaciones en sus redes sociales.

nati jota calcitas Qatar.jpg

