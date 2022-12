Alina Moine mostró el corpiño en su última noche en Qatar y la foto dinamitó todo

►TE PUEDE INTERESAR: Romina Malaspina festejó el triunfo de Argentina en la pileta y la foto reventó el termómetro

alina moine noche qatar 1.jpg

Para su despedida, la ex de Marcelo Gallardo apostó por un enterito corto de lúrex color dorado ideal para la temporada de fiestas y dejó parte de su corpiño negro a la vista.

Desde un impactanhte balcón, Alina Moine posó como toda una diosa y como siempre sus seguidores no tardaron en darle like y llenarla de comentarios. "Siempre tan hermosa", "Qué belleza", "Gracias por ser tan linda", "No podés tener esa sonrisa", escribieron fascinados.

alina moine noche qatar 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Reventó la noche! La China Suárez salió de fiesta y se le vio hasta el tattoo oculto con su look más atrevido

Alina Moine prendió fuego el mercado de Qatar

Durante su estadía para recorrer la ciudad y conocer los sitios tradicionales más impactantes. En uno de sus primeros paseos, Alina eligió el mercado de Souq Waqif.

Luciendo un vestido extra-large con estampado floral, Alina Moine paseó por el famoso mercado y aprovechó para protagonizar una sesión fotográfica al natural recibiendo cientos de elogios por su look.

alina moine mercado qatar 1.jpg

"Recorriendo uno de los mercados más icónicos de #doha , Souq Waqif", escribió Alina Moine junto al álbum que se llenó de comentarios como "Cuidado con el jeque Alina", "Sos perfecta y exquisita", "Marcelo te va a pedir matrimonio2, entre otros mensajes de lo más picantes.

►TE PUEDE INTERESAR: Se viralizan fotos de Lali en micro-bikini y revienta Instagram

Alina Moine protagonizó una producción fotográfica y arrasó

Tras vivir un 2022 cargado de polémicas por el fin de su supuesto romance con Marcelo Gallardo, Alina Moine fue elegida por la revista Hola y las glamorosas fotos de su entrevista causaron sensación.

Fue la misma Alina Moine quien compartió postales donde se la ve posando desde una pileta luciendo un vestido súper glamoroso de lentejuelas y marcando su trabajada silueta.

alina moine pileta 1.jpg

Como siempre, su álbum enloqueció a sus seguidores que no tardaron en llenarla de comentarios y elogios y una vez más varios felicitaron a Marcelo Gallardo por haber salido con una mujer tan bella y despampanante.

►TE PUEDE INTERESAR:¡Virales! Las tremendas fotos de Débora Plager mostrando el corpiño que detonaron Internet

Se viralizaron fotos de Alina Moine entrenando en calcitas explosivas y estalló la red

Además de brillar en su rol como conductora y periodista, Alina Moine no teme a la hora de trabajar como modelo e influencer promocionando diversas marcas y productos.

En esta oportunidad, Alina Moine dio a conocer una nueva línea de zapatillas aunque fue su tonificada figura la que se robó la atención. Luciendo un conjunto de calcitas deportivas bicolor y crop top al tono, Alina provocó un terremoto de reacciones y comentarios.

alina moine calzas 2.jpg

"Uff que crack es el Muñeco", "Qué bien Marcelo Gallardo", "Muy bien Muñeco", "Siempre tan bella y hermosa, muy bien Marcelo", fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans haciendo referencia a su romance con el ex director técnico de River.

►TE PUEDE INTERESAR: Rocío Guirao Díaz tomó sol de espaldas mostrando su colaless y reventó la red