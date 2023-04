Se viralizan fotos Cathy Fulop en enteriza a sus 58 y arde Instagram

►TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de Cande Tinelli en ropa interior blanca y transparente y arde Instagram

En esta oportunidad, Cathy Fulop volvió a hacer gala de su lomazo llevando un diseño enterizo cavado color terracota sin nada de filtros, retoque ni photoshop en sus imágenes.

cathy fulop enteriza 58 2.jpg "Nada me sujetaba": explosión por las fotos virales de Cathy Fulop en enteriza a sus 58

"No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Se les quiere", escribió Cathy Fulop junto al álbum que superó los 60 mil likes en horas y recibió cientos de elogios por parte de followers de todo el mundo, incluso de su Venezuela natal.

Cathy Fulop arrasó con sus looks en Catamarca

La venezolana viajó a Catamarca y causó sensación con los looks que eligió para su estadía.

Junto a famosos como Zaira Nara, Facundo Arana y Esteban Lamothe, Cathy Fulop fue invitada a conocer las principales atracciones de la provincia y aprovechó para protagonizar un desfile de estilos ideales para el aire libre.

cathy catamarca 3.jpg En pataloncitos fajados, Cathy Fulop revolucionó Catamarca.

La diosa apostó por conjuntos cómodos y cancheros pero siempre con touch sensual. Para arrancar Cathy eligió unos pantalones súper apretados color beige que combinó con sweater naranja y camisa anudada.

Siguiendo la tendencia del momento, para su segundo outfit llvó un mini chaleco puffer color blanco que combinó con jeans chupín, botas de caña alta y camisa escocesa luciendo como toda una aventurera.

cathy catamarca 2.jpg

Cathy Fulop en ropa interior

Desde un centro de estética, Cathy Fulop se tomó una selfie posando con la bata abierta y dejando a la vista un conjunto de lencería de encaje explosivo.

cathy fulop ropa interior.jpg

"Que la belleza sea consecuencia de tu salud. Esculpiendo mi cuerpo", escribió Cathy junto a la publicación que desató la locura de los seguidores sumando más de 75 mil likes y miles de elogios.

El álbum de Cathy Fulop que superó los 100 mil likes en minutos

Cathy Fulop sorprendió a sus followers al publicar fotos mostrando su trabajadísima figura y los resultados de su disciplina.

Sin maquillaje y luciendo un conjunto de calzas deportivos y crop top, Cathy Fulop se mostró mas fabulosa que nunca y acompañó su álbum con una reflexión para sus fans.

cathy fulop gym 1.jpg

"El esqueismo es la justificación de los mediocres, asi de simple.Comenzarás a lograr lo que te propones cuando dejes de poner pretextos.Asi que a darle duro mi gente", escribió Cathy motivando a sus fans y recibiendo cientos de miles de likes y comentarios como "No podés tener esos tubos", "Diosa", "Bella", entre otros.

Cathy Fulop revolucionó las playas de Miami

Cathy Fulop prendió fuego Miami con sus fotos en bikini. Como siempre, Cathy Fulop compartió historias y videos desde el primer momento en que llegó a la ciudad aunque fue su última álbum el que provocó un terremoto.

A sus 56 años, Cathy Fulop volvió a presumir su cuerpazo y protagonizó una sesión fotográfica en la playa luciendo una de sus micro-bikinis más llamativas.

cathy fulop bikini culotte 2.jpg

La venezolana posó como toda una diosa luciendo un diseño rayado con bombacha estilo culotte súper sexy y sus fans no se quedaron callados. "Bomba", "Súper genética", "Diosa", escribieron fascinados.

