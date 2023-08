alina moine bañadera 2.jpg Las fotos de Alina Moine en la bañera son de otra magnitud.

Ahora, la conductora subió más imágenes desde la bañera, luciendo un body color bordo impactante marcando cada centímetro de su lomazo.

Posando como toda una modelo, Alina Moine presumió sus piernas tonificadas y la reacción en las redes fue demencial con una catarata de elogios pro parte de sus fans que quedaron enloquecidos.

alina moine body transparente 1.jpg Alina Moine incontenible: body ultra cavado, transparente y con culotte.

Alina Moine apuesta por la tendencia de los corset

Alina Moine se la jugó eligiendo una de las prendas furor de la temporada otoño-invierno 2023: los corsets estilo lencería. La diosa arrancó con un diseño color blanco que combinó con panatalones negros.

alina moine corset 1.jpg Alina Moine se mostró en lencería transparente y el delirio es total entre sus seguidores.

Ahora, Alina Moine continuó con su desfile de corsets esta vez luciendo un modelo color colorado con el que logró un total look infernal que no pasó desapercibido por más de 10 mil seguidores que no dudaron en darle like.

De lo más osada, Alina no solo marcó su cintura y presumió su escotazo sino que lo llevó con pantalones rojos al tono, stiletttos y, como broche de oro, labios colorados elevando la temperatura al extremo.

alina moine rojo infernal 1.jpg El combo supremo de Alina Moine: cintura diminuta, escote desbordante y pantaloncitos colorados.

Alina Moine arrasó con la tendencia shiny

Si bien Alina Moine suele cautivar a sus fans con los looks que lleva para su trabajo como conductora, la diosa protagonizó una producción de fotos y fue por todo.

alina moine escotazo 1.jpg

En esta oportunidad, Alina se sumó a la tendencia shiny que es furor este otoño-invierno luciendo un vestido de gala bordado en paillettes despampanante.

Dueña de un físico espectacular, Alina Moine eligió un diseño manga larga con mega escotazo que se animó a llevar sin brassier y tajo profundo en la pierna logrando una dupla demencial.

alina moine escotazo 2.jpg

Alina Moine marcó sus curvas en total black

Alina enamoró a los espectadores con un conjunto total black difícil de ignorar. Ya sea luciendo atuendos súper elegantes como mostrando su faceta más despojada y casual, la rubia sabe cómo enloquecer a sus seguidores.

Pasando por el "Barbiecore" y "Preppy style", entre otros, Alina Moine no le teme a ningún estilo aunque suele preferir modelos mega ceñidos como el que lució en los últimos días.

alina moine triplete 1.jpg Tajazo profundo, cinturita y escote exuberante, el triplete feroz de Alina Moine.

La conductora volvió a marcar su lomazo eligiendo tres de las tendencias del momento: corsetería, recortes y monocolor, lo que generó una nueva catarata de elogios por parte de sus fieles followers.

Dueña de una figura privilegiada, Alina Moine llevó un corset que resaltaba su cintura y lo combinó con una maxi falda ajustadísima con tajo profundo dejando a la vista su pierna coronada con unos stilettos al tono.

alina moine triplete 2.jpg

Alina Moine enloqueció con sus pantalones más ajustados

Alina siguió los pasos de it girls como Lali y María Becerra y se sumó a la tendencia de los pantalones de cuero súper ajustados.

alina moine pantalones cuero 1.php

De lo más atrevida la diosa se sacó fotos desde todos los ángulos y hasta le hizo zoom a su cola provocando toda una revolución entre sus seguidores.

alina moine pantalones cuero 2.php

Alina Moine cautivo con su look de entrecasa

Esta vez, Alina se animó a mostrarse más natural que nunca con un álbum donde se la ve luciendo uin look de entrecasa de buzo XL y medias de algodón ideal para estar cómoda, relajada pero igual de espléndida que siempre.

"Secuencia de #domingo de #fiaca", escribió Alina junto al álbum que cosechó más de 10 mil likes y cientos de comentarios elogiando su belleza, sonrisa y también su nuevo corte de pelo.

alina moine buzo fiaca 2.jfif En buzito al ras, medias de algodón, Alina Moine metió fotitos y dinamitó el domingo.

Alina Moine subió foto en micro-bikini y dinamitó Instagram

Dueña de un lomazo impactante, Alina Moine fue elegida para protagonizar la portada de una revista donde no dudó en posar en micro-bikini.

En la foto se puede ver a la supuesta ex novia de Marcelo Gallardo en una piscina luciendo un diseño animal print de lo más jugado.

alina moine bikini.jpg

"Deporte en estado salvaje" es el título que acompaña la tapa que inmediatamente se volvió viral y provocó un tsunami de reacciones entre los seguidores.

En jumpsuit demencial, a Analía Franchín se le transpatentó el hilo dental y fue mucho para Gran Hermano

Alina Moine arrasó con su look "Jesica Rabbit"

Alina Moine fue elegida para conducir la alfombra roja de la avant premiere de la serie "RIngo. Gloria y muerte" sobre la vida del boxeador Ringo Bonavena y fue por todo con su look.

Súper elegante, Alina Moine eligió un vestido colorado impactante con escote de un solo hombro y tajo profundo dejando su pierna al descubierto. Combinó su vestido con unas sandalias negras y sorprendió con unos labios al tono de lo más sexy.

alina moine ringo 1.jpg

La conductora posó como toda una diosa en la red carpet y además se sacó divertidas fotos desde el camarín con Matías Martín, quien la acompañó en la conducción del evento.

