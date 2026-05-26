Tras su impactante caída y consecuente salida de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Andrea del Boca regresó a la casa por todo lo alto y un detalle no pasó desapercibido para los espectadores.
Aseguran que se pudrió todo entre Andrea del Boca y Santiago del Moro
Salió a la luz la verdad detrás del distanciamiento de Santiago del Moro y Andrea del Boca. Todos los detalles
A diferencia de sus primeras semanas en la casa donde se vio a Santiago del Moro defendiendo a Andrea del Boca y dándole gran protagonismo en las galas, la relación en los últimos días se habría enfriado notablemente
“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente”, explicó Pía Shaw en SQP mientras analizaban lo sucedido. “Lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella...Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”, siguió.
Por otra parte, el panelista Nicolás Peralta reveló que Santiago del Moro estaría indignado con Andrea del Boca por haber evitado dar entrevistas y visitar programas luego de su impactante salida del certamen.
Andrea del Boca al borde de la expulsión en Gran Hermano
A menos de una semana de su vuelta, Andrea del Boca provocó la indignación de los espectadores luego de hablar de más en varias ocasiones y revelar información del afuera.
Lejos de dejarlo pasar y debido a la presión de los espectadores en las redes, Gran Hermano decidió sancionar a la actriz junto a sus compañeras Yipio, Lola y Brian.
"A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá... Les informo que para la compra de mañana contarán con un 50% del presupuesto y que además para la próxima compra semanal: si ganan obtendrán el 50%, si la pierden el 25%. Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, sentenció Gran Hermano.
La táctica secreta para hacer entrar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026
Si bien en un primer momento trascendió que Andrea del Boca participaría del repechaje junto a otros participantes eliminados de Gran Hermano, la actriz fue invitada especialmente a través de un Golden Ticket.
Al final del programa, Andrea del Boca hizo su gran regreso y, a diferencia del resto, apareció directamente en la casa cubriendo su rostro con un gran abanico de plumas y llevando una vincha de estrellas en su cabeza.
La vuelta de Andrea del Boca causó gran sorpresa, en especial luego de que saliera a la luz que todavía no tiene alta médica, por el tratamiento dental tras su golpe en la boca. Además, horas antes se filtró el acuerdo al que llegó con Telefé. "Consiguió el caché más alto de la historia d