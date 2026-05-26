Aseguran que se pudrió todo entre Andrea del Boca y Santiago del Moro

Por otra parte, el panelista Nicolás Peralta reveló que Santiago del Moro estaría indignado con Andrea del Boca por haber evitado dar entrevistas y visitar programas luego de su impactante salida del certamen.

Andrea del Boca al borde de la expulsión en Gran Hermano

A menos de una semana de su vuelta, Andrea del Boca provocó la indignación de los espectadores luego de hablar de más en varias ocasiones y revelar información del afuera.

Lejos de dejarlo pasar y debido a la presión de los espectadores en las redes, Gran Hermano decidió sancionar a la actriz junto a sus compañeras Yipio, Lola y Brian.

"A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá... Les informo que para la compra de mañana contarán con un 50% del presupuesto y que además para la próxima compra semanal: si ganan obtendrán el 50%, si la pierden el 25%. Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, sentenció Gran Hermano.

La táctica secreta para hacer entrar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Si bien en un primer momento trascendió que Andrea del Boca participaría del repechaje junto a otros participantes eliminados de Gran Hermano, la actriz fue invitada especialmente a través de un Golden Ticket.

Al final del programa, Andrea del Boca hizo su gran regreso y, a diferencia del resto, apareció directamente en la casa cubriendo su rostro con un gran abanico de plumas y llevando una vincha de estrellas en su cabeza.

andrea del boca gran hermano Los secretos del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano.

La vuelta de Andrea del Boca causó gran sorpresa, en especial luego de que saliera a la luz que todavía no tiene alta médica, por el tratamiento dental tras su golpe en la boca. Además, horas antes se filtró el acuerdo al que llegó con Telefé. "Consiguió el caché más alto de la historia d