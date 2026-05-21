La táctica secreta para hacer entrar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

La vuelta de Andrea del Boca causó gran sorpresa, en especial luego de que saliera a la luz que todavía no tiene alta médica, por el tratamiento dental tras su golpe en la boca. Además, horas antes se filtró el acuerdo al que llegó con Telefé. "Consiguió el caché más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina”, revelaron en Intrusos.

Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.

Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.

Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.

¿Andrea del Boca la culpable del despido de Nacho Castañares?

Andrea del Boca volvió a ser noticia por una escandalosa acusación de un ex participantede Gran Hermano.

Mauro D´Alessio visitó el stream de Martín Cirio y apuntó contra Andrea del Boca por el despido de Nacho Castañares, del streaming de Telefé. “Metieron a la hija de Andrea del Boca y lo sacaron a Nacho (), y él era de los mejores que estaban ahí, un chico súper profesional”, arrancó sobre el debut de Anna Chiara del Boca en el stream.

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“Lo sacaron. Y yo cuando vi eso, dije ´¿de qué me preocupo, si por más que hagas lo que hagas, si sos hijos de, o conocido de…? No existe la meritocracia, chau, ¿qué me voy a preocupar? ´, y no fui nunca más a ningún lado. ¿Para qué quiero pertenecer a algo en donde no me siento parte y no me siento bien? Lo empecé a soltar y fui mucho más feliz”, siguió haciendo hincapié en el lazo entre Anna y Andrea.

Mientras tanto siguen corriendo versiones sobre el posible ingreso de la joven junto a su madre a la casa de Gran Hermano.