Al natural y sin filtros, Mónica Gonzaga posó como toda una sirena luciendo un diseño bicolor blanco y negro y dejando a la vista su figura a sus 65 años.

monica gonzaga bikini.jpg Las fotos de Mónica Gonzaga en bikini a los 65 años que paralizaron la red.

Como no podía ser de otra manera, la foto provocó un terremoto de reacciones, likes y cientos de comentarios de los fans que quedaron impactados con su lomazo.

Graciela Alfano más bomba que nunca

Graciela Alfano volvió a Instagram por todo lo alto. La rubia está alejada de los medios y la televisión desde hace varios meses.

A pesar de su larga ausencia, Graciela Alfano sigue dejando muy en claro que está más fabulosa y radiante que nunca y no teme mostrarlo subiendo la apuesta cada vez más con sus posteos en Instagram.

Halloween fue la excusa perfecta para la vuelta de Graciela Alfano. La ex de Matías Alé se sumó a los festejos lookeandose como toda una reina de la noche luciendo un conjunto negro de pies a cabeza.

graciela alfano flaquita.jpg Graciela Alfano volvió a las redes y provocó impacto con su figura.

Dueña de un lomazo envidable, Graciela Alfano llevó un pantalón negro de cuero y lo combinó con un crop top que dejaba a la vista parte de su trabajadísimo abdomen. Lo combinó con sandalias, una corona como accesorio y los comentarios no tardaron en explotar. "Qué flaquita", "Tenés la fórmula de la juventud eterna", "Diosa por siempre" escribieron sus fans enloquecidos.

Graciela Alfano reveló su edad con beboteo incluido

Graciela Alfano no tuvo problemas en decir su edad en televisión y lo hizo de una manera particular.

La vedette estuvo como invitada en el programa "ESPN Playroom", conducido por Migue Granados, y fiel a su estilo contó cuántos años tiene de una forma muy sensual con beboteo incluido.

El hijo de Pablo Granados le preguntó "¿qué edad tenés?" y ella, inmediatamente, lo interrumpió y le dijo: "No, no, no. La edad me la preguntás bien porque es la edad más sexy que existe".

Y, tras la repregunta de Migue, Alfano sentenció sensualmente: "69".

Graciela-Alfano-Migue-Granados-ESPN-Playroom.jpg

