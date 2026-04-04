¿Ian Lucas se tatuó parte del cuerpo de Evangelina Anderson?

ian lucas tatuaje ¿Ian Lucas se tatuó los ojos de Evangelina Anderson?

A pesar de las negaciones de Evangelina Anderson sobre su romance, Ian Lucas habría quedado muy dolido por las declaraciones de la top asegurando que todo era parte de un show.

¿Evangelina Anderson enojada con Ian Lucas?

Evangelina habló en Cortá por Lozano tras el descargo de Ian Lucas reconociendo el romance que tuvieron y la aparición de fotos comprometedoras en Sálvese Quien Pueda.

Angustiada, Evangelina Anderson reconoció que tras la viralización de las imágenes donde se los ve a los besos, tuvo una difícil charca con su hijo mayor.

“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, arrancó. “Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, siguió quitándole importancia al descargo de Ian Lucas.

evangelina ian Evangelina Anderson desmintió a Ian Lucas.

"Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, agregó Evangelina Anderson entre lágrimas.

¿Qué dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson?

Ian Lucas habló como nunca antes, luego de los ninguneos de Evangelina Anderson. "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", arrancó Ian Lucas.

ian lucas evangelina El impactante descargo de Ian Lucas tras los comentarios de Evangelina Anderson.

"Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".