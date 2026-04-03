La íntima razón del polémico look de Wanda Nara en su llegada al país: "Cubriendo..."

wanda look aeropuerto argentina Wanda Nara regresó al país y sorprendió con su outfit.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame fue por más y reveló la razón detrás del outfit de Wanda Nara.su comportamiento a bordo de un tren bala en Tokio. “Es lo que dice Fer, tiene las raíces (del pelo negras) y para mí a ella la enojó una foto que me mandaron desde Japón de ella sentada, y se le veían que no se hizo las raíces. (...) Pero ella ya me había bloqueado en otras épocas”, dijo sobre el aspecto de Wanda.

Wanda Nara desafió la censura desde Japón

Antes de partir a Milán, Wanda Nara se despidió de Japón subiendo la temperatura con una fotografía en ropa interior agregando un link para promocionar el contenido que publica en una plataforma de contendido para adultos. "Japón me tiene...", escribió Wanda Nara junto a emojis de fuego.

wanda hotel japon La atrevida foto de Wanda Nara en Japón.

Días antes, la cuenta de Pochi de Gossipeame subió una imagen de Wanda Nara en las calles de Tokio donde se la ve al natural y sin maquillaje con una apariencia diferente a la que estuvo mostrando en sus propias imágenes desde Japón donde apostó por looks sporty chic combinados con una gran variedad de carteras y bolsos de lujo de las marcas más exclusivas.