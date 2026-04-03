En medio de las repercusiones y especulaciones por la pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, las redes sociales reflotaron un viejo enfrentamiento entre la novia de De Paul y Belinda.
El escándalo secreto entre Tini Stoessel y Belinda: ¿por un hombre?
En medio de su pelea con Emilia Mernes, salió a la luz un enfrentamiento entre Tini Stoessel y Belinda.
Si bien años atrás Tini Stoessel y Belinda colaboraron en una canción, estalló una feroz interna luego de que Christian Nodal reemplazará a Belinda por la cantante argentina para uno de sus temas.
El conflicto sucedió luego de la escandalosa separación de Nodal y Belinda lo que provocó el enojo de los fans de la mexicana. "Entiendo su punto pero me vale", decía Nodal cuando le pedían que siguiera con belinda. "Es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas. Lo siento mucho", agregaba ante el rechazo de los fans a la participación de Tini Stoessel.
La canción fue presentada en los Premios Lo Nuestro y trascendió que días antes Belinda le habría pedido a Tini que no participara aunque la top decidió seguir con su colaboración con Nodal.
Qué dijo Tini Stoessel en su último show
Tini Stoessel rompió el silencio durante su show en Tucumán y habló de su pelea con Emilia Mernes por primera vez luego de que dejó de seguirla en su cuenta de Instagram provocando un unfollow masivo impactante.
“Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó Tini Stoessel desmintiendo algunas de las teorías que estuvieron circulando.
"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó", siguió sin dar más detalles.