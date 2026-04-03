El escándalo secreto entre Tini Stoessel y Belinda: ¿por un hombre?

tini nodal belinda Tini reemplazó a Belinda en una canción de Nodal y explotó todo.

La canción fue presentada en los Premios Lo Nuestro y trascendió que días antes Belinda le habría pedido a Tini que no participara aunque la top decidió seguir con su colaboración con Nodal.

Qué dijo Tini Stoessel en su último show

Tini Stoessel rompió el silencio durante su show en Tucumán y habló de su pelea con Emilia Mernes por primera vez luego de que dejó de seguirla en su cuenta de Instagram provocando un unfollow masivo impactante.

“Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó Tini Stoessel desmintiendo algunas de las teorías que estuvieron circulando.

tini emilia show tucuman Tini Stoessel desmintió las versiones sobre el origen de su pelea con Emilia Mernes.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó", siguió sin dar más detalles.