¡Extravagante! Qué les trajo Wanda Nara a sus hijas de Japón

wanda naa regalos japon Los regalos de Wanda Nara a sus hijas tras su paso por Japón.

Aprovechando su paso por Japón, Wanda Nara compró toda la línea de productos de Hello Kitty, maquillaje, cremas, agendas, peluchas y más.

El polémico look de Wanda Nara en Ezeiza

Wanda Nara se robó todas las miradas por el abrigadísimo atuendo que lució en Ezeiza remerón oversize, gorro de lana negro, gafas extra large y hasta trench, robándose todos los comentarios y críticas

wanda look aeropuerto argentina Wanda Nara regresó al país y sorprendió con su outfit.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame fue por más y reveló la razón detrás del outfit de Wanda Nara.su comportamiento a bordo de un tren bala en Tokio. “Es lo que dice Fer, tiene las raíces (del pelo negras) y para mí a ella la enojó una foto que me mandaron desde Japón de ella sentada, y se le veían que no se hizo las raíces. (...) Pero ella ya me había bloqueado en otras épocas”, dijo sobre el aspecto de Wanda.

Wanda Nara desafió la censura desde Japón

Antes de partir a Milán, Wanda Nara se despidió de Japón subiendo la temperatura con una fotografía en ropa interior agregando un link para promocionar el contenido que publica en una plataforma de contendido para adultos. "Japón me tiene...", escribió Wanda Nara junto a emojis de fuego.