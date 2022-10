►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara posó con un escote muy generoso: "Cómo me gustaría tener ese cuerpazo"

La diosa salió a recorrer las calles de la capital turca y aprovechó para mostrar un infartante atuendo deportivo de pantalón y crop top súper sexy. Como si fuera poco, Wanda Nara se encontró con un vendedor de globos y fue por todo.

wanda nara globos.jpg La tremenda foto de Wanda Nara que reventó las calles de Estambul.

"Caminando por Estambul... El señor que me prestó los globos hace bien de tenerlos por que soy experta en que me salgan volando", escribió Wanda Nara picante.

Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez

Wanda Nara dio detalles de los motivos que la llevaron a publicar en sus redes: "Otra familia que te cargaste por zorra".

El disparador fue un mensaje de Ángel De Brito, quien ante la consulta de uno de sus seguidores, diferenció el "Wangadate" del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"Icardi y Nara estaban casados y Suárez era conocida y se hacía conocida de Wanda. Wanda le dijo zorra a China y contó todo lo que pasó", detalló el periodista. Y siguió: "Cuando le pregunté a Camila (Homs) por Tini me dijo que no estaba enojada con ella, que no era la tercera en discordia".

Al ver esta publicación, Wanda respondió con munición pesada contra la China. "Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’", explicó la rubia. "Creo que me quedé corta. Porque el llamado y saludar a mis nenas y decirnos ‘las quiero ver en París pronto’ es más que de ‘zorra’", continuó. Y por último hizo un mea culpa: "Se lo debería haber dicho en privado o en persona, pero me salió decirlo así".

wanda nara china suarez 2.webp

Mauro Icardi sobre su noche con la China Suárez

Días atrás, Icardi recordó su encuentro con la China y aseguró que es "de lo único que se arrepiente" en los 9 años que lleva en pareja con Wanda y hizo explosivas declaraciones contra la madre de sus hijas Francesca e Isabella. "Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos", dijo en referencia a la cercanía entre la empresaria y L-Gante.

Y mientras Wanda insiste en que está separada, Icardi sostiene que en su breve paso por Buenos Aires, a principios de octubre, se llevó la imagen opuesta. "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? La firmo, lo pasamos muy bien", escribió el jugador del Galatasaray de Turquía en Twitter y fue duramente criticado.