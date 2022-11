Si bien causó furor en Instagram, algunas de las fotos que publicó Guillermina Valdés en su cuenta personal no convencieron a sus seguidores que no se guardaron nada y le dijeron de todo.

guillermina valdes pose.jpg Guillermina Valdés subió foto en body cavado y los followers la liquidaron.

En la postal se puede ver a Guillermina Valdés arrodillada luciendo un body con medias de red y posando súper atrevida. "Esa posición no da", "No te queda bien", "Parece que estuvieras en el baño", "No te favorece", escribieron los usuarios indignados aunque también hubo lugar para elogios y likes.

Guillermina Valdés, Pampita y Zaira paralizaron la noche porteña

La diosa asistió junto a Pampita y Zaira Nara a la fiesta de una reconocida marca internacional e inmortalizó el encuentro con una postal que dejó impactados a los followers.

En la foto se puede ver a Guillermina Valdés luciendo un vestido color nude de pailletes deslumbrante mientras que Zaira Nara y Pampita se lucen en diseños negros y bocas rojas impactantes.

guillermina zaira pampita.jpg La foto de Guillermina Valdés, Pampita y Zaira Nara que explotó la red.

"Ayer me encontré con dos fuegas , solo eso … chau", escribió Guillermina Valdés junto a la publicación que causó sensación en las redes y recibió comentarios como Son de otro planeta, Bombas, Diosas totales, entre otros.

Guillermina Valdés se puso jumpsuit marcadísimo y dinamitó la mesa de Juana Viale

El domingo al mediodía, Guillermina Valdés fue invitada a la mesa de Juana Viale junto a Charlotte Caniggia, Charly Alberti, Juan Minujín entre otros famosos aunque fue la rubia la que se robó toda la atención.

Una vez más, Guillermina Valdés fue por todo con su estilismo y lució un jumpsuit negro de lycra súper ajustado que combinó con cinturón de cadenas estilo gauchesco que acentuaba sus curvas a la perfección.

Como siempre, mostró su outfit en sus redes sociales y los seguidores no tardaron en llenarla de elogios y comentarios súper picantes. "Hermosa mujer, única, impecable e increíble", "¿Vos tuviste cuatro pibes?", "Sos una fuega", escribieron fascinados.

guillermina valdes jumpsuit 2.jpg

