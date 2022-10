Desde Madrid, Cande Tinelli aprovechó para lucir sus estilo rebelde y posó en la puerta de una casa sorprendiendo a sus fans con una infartante foto mostrando su bombacha.

cande tinelli colaless.jpg Cande Tinelli se arrodilló y mostró la colaless en plena calle de Madrid.

"España te amo", escribió Cande Tinelli en el álbum que asombró a sus seguidores. "Tranquila la última foto Candelaria", "La última foto es un montón", escribieron.

Cande Tinelli arrasó con su último look

Cande Tinelli ha lucido atuendos de lo más llamativos con combinaciones inesperadas, texturas impactantes y mucha sensualidad.

En esta oportunidad, la top fue por todo con un conjunto total black súper rockero de pantalón de charol negro y remera con estampa y cadenas.

Como peinado, Cande Tinelli decidió llevar el pelo con efecto mojado aunque lo cierto es que fue el mensaje que escribió junto a la foto el que se robó toda la atención.

cande tinelli bolas.jpg

"Asi de grandes tengo las bolas ahre", escribió picante haciendo referencia a las bolas de boliche que sirvieron como escenografía de su postal.

Cande Tinelli se reconcilió con Coti Sorokin

Luego de una breve separación, Cande Tinelli confirmó su reconciliación con Coti Sorokin. "Fue un impasse, es así. A las relaciones hay que trabajarlas... a esta generación le cuesta un poco sostener las cosas, se tiene poca paciencia y me parece que tenemos que aprender a amar lo que le falta a la otra persona", reflexionó la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

"Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda y no va", agregó.

E hizo un mea culpa sobre sus reacciones: "Soy re impulsiva, la peor. Somos re calentones los dos".

Si bien le gusta estar en pareja y a lo largo de su vida ha mantenido relaciones largas, la cantante no descartó volver a pasar por otra crisis.

"Espero que no vengas cada vez que me separe o me pelee, porque puede pasar mil veces más. A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío", le dijo al cronista Alejandro Castelo.

Candelaria-Tinelli-y-Coti1.jpg

Coti había dejado en claro sus planes de pasar por el registro civil con su novia. "Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca. Sí. Todavía fecha no pero el año que viene seguro", contó en diálogo con Socios del espectáculo.

Mientras que la cantante y diseñadora aseguró que tiene ganas de ser mamá: "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre".