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Emilia Mernes reavivó la guerra con Tini Stoessel: su mensaje

Explosión en las redes sociales por la feroz indirecta de Emilia Mernes en medio de su pelea con Tini Stoessel. Los detalles

Por UNO
El tremendo mensaje de Emilia Mernes, ¿dedicado a Tini?.

El tremendo mensaje de Emilia Mernes, ¿dedicado a Tini?.

Tras sus comentadas fotos junto a Zara Larsson durante sus días en Miami, Emilia Mernes confirmó su colaboración con la cantante sueca lanzando el tema "Girls girls".

Con un título haciendo alusión al apoyo entre mujeres, Emilia Mernes revolucionó a sus seguidores y reavivó su enfrentamiento con Tini Stoessel a través de la filosa letra de su canción.

“Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan. Otra bala que gasto desmintiendo una mentira", arranca filosa.

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Emilia Mernes lanz&oacute; tema, &iquest;con indirecta para Tini Stoessel?.

Emilia Mernes lanzó tema, ¿con indirecta para Tini Stoessel?.

"Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”, sigue Emilia Mernes en el tema que podría ser su sutil respuesta a los dichos de Tini Stoessel quien incluso la habría tratado de "víbora" en una de sus últimas entrevistas.

Qué dijo Tini Stoessel de su pelea con Emilia Mernes

Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.

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Tini Stoessel habl&oacute; de su pelea con Emilia Mernes.

Tini Stoessel habló de su pelea con Emilia Mernes.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, pidió ante el abucheo del público a Emilia Mernes.

La versión más fuerte sobre la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

Fue el youtuber Martín Cirio quien se comunicó con gente cercana a Emilia Mernes y dio detalles de lo que habría sucedido entre las artistas.

"Lo que pasó es muy fuerte. No es nada de lo que se está queriendo instalar; es algo que viene de hace mucho tiempo, que se viene arrastrando y que explotó ahora. Límites, ya está. Por respeto no lo cuento, lo tendrá que contar la persona en cuestión", dijo el streamer.

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Mart&iacute;n Cirio habl&oacute; de la pelea entre Tini, Emilia Mernes y Mar&iacute;a Becerra.

Martín Cirio habló de la pelea entre Tini, Emilia Mernes y María Becerra.

"Perdón que lo hable así, tan delicadito. Estoy cuidando las palabras milímetro a milímetro porque cualquier cosa que pueda decir fuera de esto...", concluyó sin querer ahondar más en el tema.

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