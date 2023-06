TE PUEDE INTERESAR: En pantaloncito desprendido y corpiñito ajustado, Jesica Cirio dijo "buen día" y es un montón

Dueña de un lomazo impactante, Noelia eligió un mini vestido shiny de pailletes color tornasolado y sorprendió con una espalda al descubierto con hilo dental a la vista.

noelia marzol shiny hilod ental 2.jpg En mini vestido shiny, Noelia Marzol llevó el hilo dental a la vista a otro level.

Diosa total, Noelia Marzol acompañó su vestidito con peinado con ondas de sirena, make up de colores y sus tonificadísimas piernas como protagonistas.

Noelia Marzol con transparencias dinamita

Además de lucirse con su trabajo como bailarina en SEX, desde hace meses que Noelia creó su propia colección cápsula de lencería siendo ella misma la encargada de modelar y dar a conocer todos los diseños.

Hace algunos días, Noelia Marzol reventó los límites de la sensualidad posando con un conjunto de bombacha colaless tiro alto y corpiño color negro completamente transparente.

noelia marzol colaless transparente 1.jpg La foto de Noelia Marzol en colaless y corpiños transparente es demasiado para describir.

Ahora, la diosa volvió a reventar la térmica mostrando el mismo modelo pero en color bordeau y posando de espaldas dejando a la vista su tonificadísimo lomazo tallado a mano.

Frente al espejo y combinando sus dotes de bailarina con sus habilidades para el modelaje, Noelia Marzol cautivó y sus seguidores se lo hicieron saber con una catarata de likes y comentarios picantísimos.

noelia marzol transparente 3.jpg Noelia Marzol en colaless y brassier traslúcido al extremo aniquiló la prudencia.

Noelia Marzol se la jugó con su mini metalizada

Noelia llevó la tendencia metalizada furor de la temporada otoño invierno 2023 al extremo con una ultra mini impactante. La flamante morocha sigue sorprendiendo con looks cada vez más sexies.

Si bien está alejada de la televisión, Noelia Marzol causa sensación a través de su cuenta de Instagram donde además de compartir historias de su día a día y su vida como mamá de dos pequeños, muestra sus atuendos.

noelia marzol culotte 1.jpg A Noelia Marzol se la transparentó el culotte y las fotos son salvajes.

En esta oportunidad, Noelia se la jugó con un outfit de lo más revelador luciendo una ultra mini tan original que fue imposible de ignorar. La top eligió un diseño de red con espejos plateados impactantes dejando ver todo su culotte negro.

Para un estilo más canchero, Noelia Marzol combinó su pollerita con remera rockera y cerró su look con botas bucaneras altísimas. Como siempre la repercusión llena de elogios, likes y hasta comentarios subidos de tonos llegó en pocos minutos y fue total.

noelia marzol culotte 2.jpg A Noelia Marzol se la transparentó el culotte y las fotos son salvajes.

Noelia Marzol arrasó con su look sporty mega ajustado

Noelia se sumó al furor de mostrar los looks sportys que impusieron famosas fanáticas del fitness como Sol Pérez, Romina Malaspina, Alejandra Maglietti, entre otras. Dueña de un lomazo impactante, Noelia Marzol no teme a la hora de presumir su figura incluso posando con los conjuntos de lencería y ropa interior más reveladores.

En esta oportunidad, la protagonista de SEX sorprendió al llevar un conjunto deportivo de lo más llamativo que no pasó para nada desapercibido.

noelia marzol calcitas 2.jpg ¿Calzas mini o calzoncillitos fajados?: Noelia Marzol enloqueció con su look sporty feroz.

Dejando las clásicas calzas de lado, Noelia fue por todo con unos mini shors estilo boxers súper ceñidos y remerita crop top al tono y los mostró en detalle con una sesión fotográfica desde su jardín. "Qué lomazo", "El verdadero qué mujer", escribieron sus fans enloquecidos.

Noelia Marzol con lencería al rojo vivo

La diosa que hace algunas semanas decidió pasarse al bando de las morochas y oscureció su cabello,

noelia marzol corpiño 1.jpg Noelia Marzol paralizó en hilo dental y se hizo viral.

Además, la top aprovechó para estrenar extensiones y baby lights rubios en su cabello aunque lo cierto es que fue su cuerpazo el que se robó toda la atención. "Ya casi tengo el conjunto maternal chicas! Le estoy poniendo mucha garra a ese conjunto", escribió Noe adelantando su próximo diseño.

Noelia Marzol y su body más HOT

Noelia Marzol volvió a su trabajo en la obra SEX, de José María Muscari, y lo anunció por todo lo alto con una postal donde se la ve luciendo un body de recortes estilo sado demencial.

noelia marzol body sado 1.jpg Se viralizan fotos de Noelia Marzol en body "sado" y se ve un montón.

"Mami de día, mamita en el teatro... Mañana me doy el lujo una vez más de reestrenar", escribió Noelia Marzol junto a las fotos que enloquecieron a los seguidores que quedaron fascinados con su figura escultural tras el nacimiento de sus egunda hija hace pocos meses.

Las transparencias explosivas de Noelia Marzol

Elegida para protagonizar la campaña de una marca de ropa interior fue por todo al lucir un body transparente de lo más revelador.

noelia marzol body transparente.jpg

Posando desde todos los ángulos, Noelia Marzol combinó su body con guantes negros y los comentarios picantes no tardaron en estallar. "Ay no! Borre la publicación sin querer!!! Dale de nuevo amor y like", escribió la top junto a la postal.

Noelia Marzol apostó fuerte con su cambio de look.

Tras convertirse en mamá por segunda vez, la top estrenó su nuevo look y se sacó fotos luciendo una micro-bikini colorada súper sexy.

"Intentaba bebotear pero siempre aparece Dona", escribió Noelia divertida junto al posteo haciendo referencia a su pequeña.

noelia marzol morocha 2.jpg

Noelia Marzol se sumó a la tendencia de las minis súper cortas

Atenta a las últimas tendencias, Noelia Marzol siguió los pasos de famosas fashionistas como Tini, Emilia Mernes, entre otras y sorprendió con una mini-cinturón.

La rubia eligió un diseño metalizado color fucsia y lo combinó con remera rockera y botitas cortas logrando un outfit súper canchero pero también de lo más sensual.

noelia marzol mini diminuta 2.jpg

"Hoy día laboral… pero con esa compañera te levito 25 hs seguidas", escribió divertida mientras que su esposo Ramiro Arias no se quedó callado. "Te olvidaste de mí", comentó atrevido así como también cientos de seguidores que quedaron enloquecidos con su figura posparto.

