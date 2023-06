►TE PUEDE INTERESAR: María Becerra aniquiló el látex con su mini vestido más ceñido

Ahora, la conductora de la Peña del Morfi decidió arrancar su domingo con una selfie desde el baño presumiendo su tonificadísimo abdomen con un conjunto que no pasó desapercibido.

jesica cirio pantalon desprendido 1.avif En pantaloncito desprendido y corpiñito ajustado, Jesica Cirio dijo "buen día" y es un montón.

Para desearle buenos días a sus seguidores, Jesica Cirio lució unos jeans de corte recto que llevó desabrochados y los combinó con un corpiño deportivo Calvin Klein logrando un combo feroz.

Jesica Cirio explotó el Barbiecore en Ibiza

Jesica sumó a la tendencia del Barbiecore llevandola a otro nivel con su traje de baño. Tras confirmar su separación de Martín Insaurralde, la rubia armó las valijas y viajó a Ibiza.

Como no podía ser de otra manera, Jesica Cirio no perdió el tiempo y se fotografió en micro-bikini a pocas horas de su llegada. Una vez más, Jesica presumió su tonificadísima en un mini modelo fucsia bicolor ideal para un look Barbiecore veraniego perfecto.

JESICA CIRIO BARBIECORE 2.avif Jesica Cirio veneró el Barbiecore con su micro-bikini colaless más fatal.

La diosa combinó su traje de baño con gafas color rosa, luciendo como toda una muñeca Barbie de la vida real y se fotografió frente al espejo mostrando todos los detalles.

Ahora, Jesica Cirio redobló la apuesta y compartió uan neuva postal, esta vez tomando sol de espaldas y acompañando su bikini Barbie con un gorrito piluso súper girly.

jesica cirio bikini barbie ibiza 2.jpg En pilusito, de espaldas y en tanga colaless, la foto más feroz de Jesica Cirio en Ibiza.

Jesica Cirio metalizada y sexy

En esta oportunidad, Jésica Cirio se sumó a la tendencia metalizada, el estilo furor de la temporada otoño invierno 2023, llevándola en una ultra mini súper corta color dorada explosiva.

Para un nuevo programa de La Peña del Morfi, Jesica se la jugó con su mini y la combinó con un crop top manga larga color nude manteniendo el monocromo de su atuendo.

jesica cirio ultra mini 1.webp Cortita al ras y metalizada, Jésica Cirio arrasa con su mini más letal.

Súper osada, la conductora fue por más y eligió unas botas bucaneras de jean como cierre perfecto para su look resaltando sus tonificadísimas piernas y dejando sus abdominales tallados a la vista.

Jesica Cirio fanática de las ultra-minis

aprovechó la semana del Hot Sale para promocionar una reconocida marca de zapatos con uno de sus looks más sexys.

Siguiendo la tendencia metalizada que es furor este otoño, la diosa posó luciendo una ultra mini de lentejuelas color plateada y la combinó con body de encaje ajustadísimo.

jesica cirio ultra mini.jpg En body y mini microscópica, Jésica Cirio cautivó: "Días calientes".

Como no podía ser de otra manera cerró su look con botas caña alta estilo texanas de lo más estilosas y acompañó la imagen con un atrevido mensaje. "Hot Days... Días calientes", comentó y los fans quedaron cautivados.

Jesica Cirio levantó la temperatura otoñal

Jesica Cirio no para de subir posteos cada vez más atrevidos luciendo los conjuntos de ropa interior y trajes de baño más reveladores y sensuales.

jesica cirio colaless soltera1.jpg Se confirmó la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde y se viralizó foto de la rubia en colaless al rojo vivo.

Hace algunos días, Jésica fue elegida por una reconocida marca de ropa interior para protagonizar la campaña otoño invierno y las fotos enloquecieron a los fans.

Ahora, Jésica redobló la apuesta y se despidió de los últimos días de calor con una infernal foto posando de espaldas en una micro-bikini naranja súper cavada y dejando a sus fans enloquecidos. "Más fuerte que la nafta", "Bomba atómica", "Siempre hermosa", comentaron enloquecidos.

jesica cirio bikini naranja.jpg En micro-bikini y posando de espaldas, Jésica Cirio se despidió del calor y la foto es viral.

Jésica Cirio en un sauna súper sensual

En esta oportunidad, Jésica Cirio promocionó los servicios de un hotel posando desde un sauna luciendo un conjunto de ropa interior explosivo.

Súper sexy, la top eligió un diseño negro con corpiño estampado y bombacha colaless que resaltaban su abdomen a la perfección.

Si bien la diosa aprovechó el posteo para enumerar los servicios y beneficios del hotel, lo cierto es que fue su cuerpazo escultural el que se robó la atención de los seguidores.

JESICA CIRIO SAUNA.jpg

Jésica Cirio y Alejandra Maglietti fanáticas del "Barbiecore"

Alejandra Maglietti prendió fuego las redes sociales, esta vez acompañada por Jésica Cirio. La panelista de Bendita TV u la conductora de La Peña del Morfi coincidieron en un evento y causaron sensación con sus looks.

Siguiendo la tendencia Barbiecore que es furor entre las famosas más fashionistas, Alejandra Maglietti y Jésica Cirio apostaron por atuendos rosados de pies a cabeza luciendo pantalones y crop top al tono, preusmiendo sus lomazos al máximo.

alejandra maglietti jesica cirio.jpg

