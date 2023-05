►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez llevó corpiño con abertura XL al gym y el conjuntito reventó la térmica

nazarena velez bikini puntaje 1.webp En micro-bikini, Nazarena Vélez pidió puntaje y la respuesta fue tremenda.

Ahora, Nazarena publico un nuevo ábum de fotos donde se la ve difrutando del mar en la playa y luciendo una bikin color turquesa de corpiño strapless.

Súper divertida y feliz, Naza aprovechó la publicación para conocer la opinión de sus seguidores sobre las dotes fotográficas de su novio. "Las fotos que me saca el Bocha... ¿Puntaje?", escribio Naza y la catarata de elogios no tardó en explotar.

nazarena velez bikini puntaje 2.webp

Nazarena Vélez y sus calzas más explosivas

Nazarena se grabó sin filtros y su look deportivo se robó toda la atención. La panelista eligió un conjunto deportivo de calzas y crop top camuflado de lo más llamativo.

Además, aprovechó su posteo para realizar una profunda reflexión. "Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo.... Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdonó y acepto lo que soy y como soy", comenzó.

NAZARENA CALZAS CAMU 2.jpg

"Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad. La vida misma", cerró.

Nazarena Vélez en bikini

Nazarena Vélez se grabó frente al espejo y arrasó. Desde hace años, Nazarena ha cautivado a sus seguidores con posteos, fotos y videos en los que ha posado en bikinis o ropa interior luciendo sus curvas más orgullosa que nunca.

Ahora, Nazarena Vélez arrancó su semana luciendo una micro-bikini animal print súper colorida y además de contar la rutina de su día la top compartió el mensaje que recibió de sus fans que al felicitaron por su figura.

nazarena velez bikini 2.jpg

"Gracias por estos mensajes que son muchos, realmente me conmueven", escribió Nazarena junto a uno de los agradecimientos de una usuaria que la felicitó por sus publicaciones sin filtro.

