Divas Play: Celeste Muriega posó bajo la ducha y sin ropa

Celeste Muriega es una de las tantas famosas argentinas que se involucraron en Divas Play para tener un ingreso extra en dólares. No solamente lo hizo ella, sino también su pareja Christian Sancho.

De hecho, ambos tienen perfiles separados y uno en el que salen juntos, siendo unas de las pocas parejas que hay en Divas Play.

Cuánto cobra Celeste Muriega en Divas Play

Se calcula que cada una de las famosas argentinas cobra entre 3000 y 10000 dólares por sus fotos y producciones. Para aquellos que se quieran suscribir, el precio es mucho menor ya que según la modelo, el precio varía entre los 15 y los 20 dólares.

Te puede interesar: Silvina Luna en Divas Play: "Arrancamos la semana con mucho fuego"

En el caso de Celeste Muriega, el valor para los suscriptores es de 15 dólares. "Acá vas a poder ver mis contenidos calientes!", es la invitación que hace la artista.

Celeste Muriega, Divas Play.jpg Celeste Muriega posó totalmende desnuda

Las famosas argentinas en Divas Play

Son muchas las famosas que se encuentran en Divas Play, las últimas incorporaciones fueron Mariana Diarco y Cinthia Fernández. Este es el listado completo de las argentinas conocidas que se muestran en el sitio para adultos con la idea de obtener dólares a cambio.

Pero no solo de argentina se compone Divas Play, ya que a las famosas argentinas les ha salido la competencia de una uruguaya. No, no es Natalia Oreiro. Se trata de una joven llamada Eva Bastero, que incluso llega a cobrar más que las argentinas por sus fotos y videos y amenaza con desbancar a las representantes albicelestes.

Más fotos de Celeste Muriega

Celeste muriega divasplay.jpg Celeste Muriega en Divas Play

Celeste muriega foto divasplay.jpg Celeste Muriega en Divas Play

Celeste Muriega desnuda 1.jpg Celeste Muriega

Celeste Muriega desnuda.jpg