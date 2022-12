►TE PUEDE INTERESAR: ¡Tremendas! Se viralizan fotos de Wanda Nara en micro-bikini en su casa de Nordelta

A sus 36 años, la madre de cinco hijos se muestra más sexy y radiante que nunca e incluso sigue demostrando que no teme a la hora de presumir sus curvas e incluso fue elegida para protagonizar la campaña de una famosa marca de lencería y ropa interior.

wanda nara corpiño.jpg Se filtró la foto más picante de Wanda Nara en ropa interior como nunca antes.

Wanda Nara fue quien publicó una nueva imagen de las fotos que se tomó la semana pasada y sorprendió al posar con un corpiño blanco como única prenda recibiendo cientos de elogios aunque también cuestionamientos sobre su romance con L-Gante.

Wanda Nara paralizó el Abierto de Polo

Wanda Nara sorprendió a todos con el look que eligió para asistir a la final del torneo de polo en el Hipódromo de Palermo.

Tras admitir que no se reconcilió con el jugador, sino que "intentó darle otra oportunidad, pero no resultó", Wanda Nara llegó al país y dijo presente en el hipódromo de Palermo junto a su hermana Zaira Nara.

wanda nara polo 1.jpg

En medio de rumores que aseguran que la menor estaría viviendo un romance con Facundo Pieres, las hermanas se robaron todas las miradas en especial Wanda Nara que fue por todo con un mameluco.

Para el exclusivo evento, Wanda Nara optó por un mameluco color beige que combinó con peinado de trenza cocida, make-up estilo natural y cartera Balenciaga que generó toda una polémica. "Cartera Balenciaga ahora no da", escribió una usuaria indignada con la elección de Wanda.

WANDA NARA POLO.jpg Wanda Nara fue a la final del Abierto de Polo y le dijeron de todo por su look.

Wanda Nara dijo que no se reconcilió con Mauro Icardi

Wanda Nara respondió una pregunta de un seguidor de Instagram y la compartió en sus historias generando sorpresa.

"¿Por qué no decís que te reconciliaste?", le preguntó un fanático.

Así, Wanda posó tapándose los ojos con la mano y le respondió en una historia: "Porque te estaría mintiendo. Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó".

Wanda Nara historia sin reconciliacion Mauro Icardi.PNG La historia de Wanda Nara contando que no hubo reconciliación con Mauro Icardi.

Otro de los rumores que circuló en las últimas jornadas es que Nara iba a ingresar a la casa de Gran Hermano 2022 para agregarle picante al reality, algo que ya sucedió en años anteriores con otras figuras de la farándula.

No obstante, la mediática se encargó de desmentir esto, aunque reveló que le encantaría y que no puede porque tiene mucho trabajo. "Me encantaría pero estoy con muchísimo trabajo", indicó.