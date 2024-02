Coti Romero es la nueva reina del coquette: ultra corset, escotazo, moños y más

COTI ROMERO COQUETTE.jfif Coti Romero confirma que es la nueva reina del coquette: ultra corset, escotazo, moños y más.

Siguiendo los pasos de it girls como la China Suárez, Coti Romero apostó por el coquette luciendo un corset ultra ceñido, con detalles de brocato, seda y encaje resaltando su cintura y escotazo.

Como no podía ser de otra manera, Coti eligió un diseño con pequeños moños, los infaltables del coquette. Dejando su corset como protagonista, lo combinó con pantalones off white y peinado de cola natura con make up de boca en rojo furioso.

COTI ROMERO COQUETTE 2.jfif

Coti Romero se suma al estilo lencero

Al igual que celebs como Florencia de la V que es fanática de este estilo, Coti Romero se sumó a la tendencia lencera, una de las infaltables de la temporada otoño invierno 2024.

coti romero tendencia lencera.jpg Así es como Coti Romero paraliza la tendencia lencera: shorcitos al ras, encaje y más.

La rubia apostó por la inspiración lencera llevándola en su sensual conjunto de shortcitos al ras y musculosa con detalles de encaje y transparencias en el escote.

Días antes, Coti Romero siguió los pasos de Pampita y se animó a las transparencias shiny con capucha presumiendo un conjunto de ultra mini al ras y crop top imposible de pasar desapercibido.

coti romero transparencias shiny.jpg

Coti Romero paraliza Brasil con sus looks

Coti armó las valijas y viajó a Brasil, desde donde no ha parado de presumir su figura posando desde las calurosas playas de Río. La ex Gran Hermano está aprovechando cada segundo para lucir las tendencias veraniegas más explosivas.

En esta oportunidad, Coti Romero fue por dos de los estilos furor de la temporada primavera verano 2024: el estampado floral y el off-white.

COTI ROMERO BIKINI OFF WHITE.jpg Ultra XXS, floral y con toques off-white, Coti Romero se la juega en micro bikini y paraliza Brasil.

La diosa se la juegó con una micro-bikini turquesa con flores en tono neón y agregó el toque off-white con una camisa de lino, ideal para combinar con trajes de baño.

Días antes, Coti Romero fue por todo compartiendo con sus fans un video haciendo el challengue de Wanda Nara y hasta luciendo el peinado de trenzas de la mujer de Mauro Icardi. Como si no fuera suficiente, Coti Romero destacó su lomazo con una micro-bikini bicolor de bombacha ultra XXS en color nude y chocolate que se robó todas las miradas.

coti romero brasil.jpg

Coti Romero se la juega con el off-white

Una vez más, Coti Romero compartió con sus followers el atuendo que eligió para celebrar Año Nuevo y arrasó con su atuendo off-white.

La influencer recibió el 2024 con la tendencia furor del verano llevándola en un conjunto de pollera tubo con tajo profundo y corset de transparencias de encaje ultra reveladoras.

coti romero transparencias de encaje.jpg Coti Romero se suma a las ultra transparencias de encaje off-white y paraliza el Año Nuevo.

Coti Romero paraliza la Navidad

Coti Romero se sumó a famosas como Romina Malaspina, Evangelina Anderson, entre otras, y compartió con sus fans fotos mostrando el look que eligió para celebrar la Nochebuena y recibir la Navidad.

coti romero navidad.jpg Coti Romero se suma a los ultra recortes y paraliza la Navidad con su vestidito: sin ropa interior, ceñido y más.

Tras algunas imágenes anticipando su posible elección, Coti Romero se decidió por el rojo impactante apostando por el furor de los diseños con recortes y aberturas explosivas, que han causado sensación este 2023.

Acorde con el color de la Navidad, Coti llevó un mini vestido de satén rojo, ultra ceñido con jugadísimas aberturas y tajos dejando mucha piel a la vista. De lo más atrevida, Coti Romero incluso se animó a lucirlo sin ropa interior provocando un maremoto de comentarios en su álbum.

Coti Romero reina de las transparencias

Coti Romero salió de fiesta y aprovechó la oportundiad para resaltar su figura volviendo a apostar por el furor de las transparencias, estilo imprescindible e infaltable de la temporada 2023.

coti romero transparencias al ras.jpg Coti Romero celebra y lleva las ultra transparencias a otro nivel: mini vestido al ras, piel y más.

Súper sexy y canchera, Coti Romero eligió un mini vestido al ras, de breteles ultra finos con transparencias estampadas, favoritas de tops como Zaira Nara, Lali Espósito, Alejandra Maglietti, entre otras.

Además, Coti Romero anticipó su look de Navidad protagonizando una sesión fotográfica donde se mostró como toda una diva con un vestido rojo de satén impactante. Al mejor estilo Jessica Rabbit, Coti cautivó con un modelo rojo de satén al que complementó con un make up de ojos delineados y boca roja furiosa al tono, logrando un combo explosivo.

coti romero navidad.jfif Ultra ceñido y al rojo vivo, Coti Romero anticipa la Navidad con su vestidito más audaz.

Coti Romero fan del corpiñito a la vista

Días antes, Coti Romero provocó toda una revolución con un outfit bicolor de lo más llamativo y sexy combinando varias de las tendencias furor en solo atuendo. La influencer se sumó al furor de la ropa interior a la vista llevando una camisa rayada blanca y negra totalmente desprendida dejando al descubierto su corpiñito negro con argolla.

coti romero corpiñito a la vista.jfif Coti Romero deja su corpiñito más audaz a la vista y paraliza la primavera.

Para un toque súper canchero, Coti Romero combinó su camisa y corpiñito con una babucha blanca estilo parachute XL y zapatillas, logrando un resultado final imposible de pasar desapercibido.

Coti Romero cautiva con su silver look

En esta oportunidad, Coti Romero fue por todo apostando por la tendencia metalizada, llevando un silver look de lo más deslumbrante.

coti romero silver look.jpg Coti Romero le copia el silver look a Pampita y arrasa con su vestidito al ras más audaz.

Siguiendo a famosas como Laurita Fernández y Pampita, Coti Romero se la jugó por un vestidito al ras ultra ceñido color plateado, resaltando su figura como nunca antes.

Coti Romero cautiva con sus looks en el Bailando 2023

Coti Romero se mostró en la pista y aprovechó para lucir su look más sexy y chic. La influencer apostó por la tendencia de las aberturas y recortes con un mini vestidito al ras de cuero.

coti romero vestidito al ras.jpg En mini vestido al ras y ultra recortes, Coti Romero paraliza el Bailando más audaz que nunca.

Coti Romero paraliza el Bailando con sus looks

Disfrutando de su soltería a pleno y presumiendo su belleza, Coti Romero abrió la segunda semana de ritmos con un cuarteto explosivo.

coti romero latex 1.jpg Coti Romero se suma a la tendencia del látex y paraliza el Bailando 2023.

Además de arrasar con sus dotes para el baile, la flamante morocha se robó todas las miradas con el atuendo que eligió para su performance.

Increíblemente sexy, Coti Romero siguió los pasos de estrellas del pop como Lali Espósito y María Becerra y apostó por un conjunto de ultra mini y crop top con arneses de látex colorado y negro que prendió fuego el Bailando 2023.

